به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رحمانی روز سه شنبه در افتتاحیه رسمی اردوهای گردشگری ـ هویتی و راهیان‌نور جوانان سراسر کشور، گفت: سفرهای راهیان‌نور ویژه ورزشکاران از 4 فروردین‌ماه سال آینده آغاز شده و تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت که در این سفر 90 نفر خواهر و 45 نفر برادر حضور خواهند داشت و با توجه به تکمیل شدن ظرفیت، ثبت‌نام به پایان رسیده است.



وی افزود: با توجه به مقام والای شهدا، جوانان باید در پی آشنایی و الگوبرداری از آن‌ها باشند که سفرهای راهیان‌نور بهترین راه برای این آشنایی است و جوانان باید بدانند با چه هدف و انگیزه‌ای در این خاک مقدس که کربلای ایران است، گام می‌گذارند و تلاش کنند با دست پر از این سفر بازگردند.



رحمانی افزود: جوانان خدا را شاکر باشند که برای این سفر انتخاب شده‌اندزیرا این حرکت‌ها با کشش الهی همراه است و پاسخ به ندای شهدا است و یکی از آثاری که می‌تواند در این سفر تحولی در افراد ایجاد کند، دست یافتن به آثار فرهنگی و معنوی هشت سال دفاع‌مقدس است که راهیان‌نور باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.



وی با اشاره به 2 هزار نفر عضو در بسیج ورزشکاران، ادامه داد: این جوانان در پی الگوگیری از منش شهدا هستند، بنابراین باید توجه داشت که آموزش این الگوها منوط به سفرهای راهیان‌نور و روزهای مشخصی از سال نباشد، بلکه این آموزش‌ها به‌صورت مستمر و عمیق باشد تا بتواند تأثیر مفیدی بر روحیه جوانان داشته باشد.



رحمانی تصریح کرد: باید به جوانان آموزش داد که شهدا در تمام جنبه‌ها الگو بودند و به صورت چند بعدی شخصیت خود را پرورش داده بودند که موفقیت‌های ورزشی، علمی، فرهنگی و هنری شهدا مصداق همین موضوع است و جوانان علاوه بر پرورش روح و روان خود باید به سمت علم و فرهنگ و ورزش هدایت شوند تا بتوانند همانند شهدا در پیشرفت و نگهداری کشور مفید باشند.



تجلیل از موسسه کهکشان علم به عنوان سمن برتر استان زنجان



کانون فرهنگی ولاء به عنوان دومین سمن برتر کشور و همچنین موسسه کهکشان علم زنجان به عنوان سمن برتر استان از سوی وزیر ورزش و جوانان معرفی و تجلیل شد.



در این جشنواره 15 سمن به عنوان سازمان مردم نهاد برتر کشور معرفی شدند که از استان زنجان کانون فرهنگی ولاء به عنوان سمن برتر کشور معرفی شد و در بخش دوم موسسه کهکشان علم زنجان در بخش استانی به عنوان سمن برتر در محدوده استان زنجان انتخاب شد و با دریافت لوح تقدیر و تندیس از سوی وزیر ورزش و جوانان مورد تجلیل قرار گرفتند.



جشنواره اتفاق 2 به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های مردم نهاد برتر کشور بود تا ضمن معرفی سمن های برتر در سطح کشور و استان ، فضای مناسب برای رقابت آنان و رشد و پیشرفتشان فراهم سازد.

شهرداری زنجان با اهدای کادو از میهمانان نوروزی استقبال می‌کند



به گزارش روابط عمومی شهرداری زنجان، شهرداری زنجان با اهدای کادوی صنایع دستی استان از میهمانان نوروزی استقبال می‌کند.



استقبال از مسافران نوروزی با حضور شهردار زنجان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین شهردار انجام خواهد شد.



همچنین هشت سفره هفت سین در هشت نقطه شهر به صورت نمادین اجرا می‌شود.



در میادین بسیج و جهاد به همراه این سفره‌های هفت سین برنامه‌های فرهنگی و هنری در طول ایام نوروز نیز برگزار خواهد شد.



سرویس‌های بهداشتی در پارک‌های جنگلی ارم، گلستان و پارک ملت ساماندهی و آماده سرویس هستند.



ناوگان حمل و نقل شهری شامل اتوبوسرانی و تاکسیرانی در ایام نوروز آماده خدمات رسانی به شهروندان محترم است.



شهرداری زنجان از یک ماه مانده به سال نو در حال آماده‌سازی شهر برای استقبال از بهار است و در این راستا اقداماتی نظیر نظافت، زیباسازی شهر، رنگ‌آمیزی جداول شهر و ساماندهی ورودی‌های شهر زنجان به مناسبت سال نو آغاز شده است.



گلکاری میادین شهری توسط شهرداری در حال انجام بوده و تا روزهای پایانی سال ادامه خواهد داشت.



همچنین به منظور رفاه حال شهروندان و استقبال بهتر از میهمانان نوروزی ممنوعیت حفاری در شهر از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین سال آينده اعمال خواهد شد.