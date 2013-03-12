بازدید فرمانده نیرو دریایی سپاه از مرکز عملیات نیروی دریایی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در دیدار با فرمانده نیروی دریایی عراق در بغداد، بر ضرورت تامین امنیت خلیج فارس توسط کشورهای مسلمان منطقه تاکید کرد.



سردار فدوی با بیان اینکه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت منطقه است، حضورکشورهای بیگانه در منطقه حساس خلیج فارس و شریان تامین انرژی جهان رد کرد.



فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: فرصت مناسبی است که امنیت جمعی برای کشورهای منطقه تحقق یابد و روابط بسیار خوب ایران و عراق می تواند منطقه را در مسیر مناسب آن قرار دهد.



سردار فدوی همچنین سفر خود و هیئت همراه را به عراق مفید ارزیابی و از طرف عراقی دعوت کرد که به ایران سفر کند.



سپهبد علی حسن علی فرمانده نیروی دریایی عراق نیز تفاهم های بدست آمده در این سفر را راهگشای توافق های جدید دو کشور در آینده دانست.



دریادار فدوی و هیئت همراه در این سفر ضمن زیارت عتبات عالیات و دیدار با سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش عراق، از مرکز عملیات نیروی دریایی و آکادمی علوم دریایی عراق در بصره و منطقه ام القصر بازدید کرد.



هیئت نیروی دریایی سپاه پاسداران در پایان سفر چهار روزه به عراق عصر امروز به تهران باز می‌گردد.