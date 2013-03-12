به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخهسواری، در حاشیه برگزاری مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی آسیا، امروز سهشنبه بیست و دوم اسفند کنگره سالیانه کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا در حالی به منظور انتخاب رئیس، اعضاء هیئت رئیسه و نماینده قاره آسیا در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برگزار شد که با پیگیری مسئولان فدراسیون کشورمان، ایران حق شرکت و ارائه رای در این کنگره را به دست آورد.
جلسه روز سهشنبه مجمع کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا در دهلی نو "هی وک چو" به عنوان تنها نامزد این سمت توانست رای حاضران دراین مجمع را اخذ کند و برای چهارسال عهدهدار ریاست این کنفدراسیون شود. همچنین مراسم انتخابات اعضای کمیتهها و نایب رئیس و دیگر نفرات کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا هم امروز برگزار میشود.
در نشست مجمع کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا علاوه برانتخاب رئیس، آخرین وضعیت دوچرخهسواری در آسیا و مشکلات و برنامههای کشورها نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین شرایط میزبانی دیگر کشورها برای سالهای آتی عنوان شد.
سی و سومین دوره مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابتهای جوانان، از 17 الی 27 اسفندماه سال جاری و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بینالمللی دوچرخهسواری (UCI)، به میزبانی کشور هندوستان و در شهر "دهلینو" در حال برگزاری است.
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