چرا بیماران زیر تیغ جراحی به هوش می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با بررسی و نظرخواهی از 82 درصد از متخصصان بیهوشی بریتانیا که تعداد آن بیش از 7 هزار نفر بوده، این اتفاق نادر را طی یک سال گذشته بررسی کردند که از سه میلیون جراحی سال 2011، 153 مورد گزارش شده است.

اکثر این بیماران یا به سرعت از بیهوشی بیرون آمده و یا بیهوش شدن آنها یک فرآیند طولانی بوده است.

یک سوم از این بیماران که تعداد آنها 46 نفر بوده در تمام مدت عمل جراحی به هوش بوده اند.

براساس اظهارات محققان بیهوشی، تعداد بیمارانی که در نتیجه این تجربه درد یا ناآرامی دارند بسیار معدود است.

محققان کالج رویال بیهوشی و انجمن بیهوشی بریتانیا و ایرلند اظهار داشتند که این نتایج اولیه که در مجله بیهوشی منتشر شده می تواند برای بیماران اطمینان بخش باشد.

تیم کوک، از نویسندگان این تحقیق و متخصص بیهوشی اظهار داشت: اکثر موارد بیمار وقتی بیهوش شده است که عمل به پایان رسیده است. این افراد ممکن است برخی صداها را هم بشنوند، اما تعداد متخصصان بیهوشی که اظهار داشتند بیماران در این حالت درد یا ناراحتی احساس می کنند بسیار معدود بوده است.

کوک اظهار داشت: باید اطمینان حاصل کرد که بیمار کامل بیهوش می شود، اما نمی توان دوز داروی بیهوشی را از یک حد افزایش داد چرا که این امر می تواند برای بیمار خطر آفرین باشد.

برخی از بیمارستانها دارای نمایشگرهای مخصوصی برای اندازه گیری سطح بیهوشی هستند.

کوک و همکارانش به این نتیجه رسیدند که حتی وقتی این دستگاه اندازه گیری در دسترس باشد تنها 2 درصد از متخصصان بیهوشی از این فناوری مشاهده مغز در حالت بیهوشی استفاده می کنند.

این محقق اظهار داشت که این احتمال وجود دارد که بیدار شدن تصادفی هنگام عمل از نتایج این تحقیق وسیع تر باشد، چرا که نظرسنجی های کوچکتر از بیماران نشان دهنده ارقام بیشتری است به طوری که مشخص شده است یک نفر از هر 500 بیمار در زمان بیهوشی کامل عمل جراحی بیدار شده است.

متخصصان بیهوشی خواستار افزایش دانش خود نسبت به بیداری تصادفی حین عمل هستند تا اقدامات لازم را به منظور تکرار نشدن این موارد برای بیماران انجام دهند.

تیم کوک تأکید کرد که این گروه تحقیقاتی سال آینده را به بررسی این مسئله اختصاص می دهد تا بتوانند راه حل و راهکاری برای آن ارائه کند.

گفته می شود که این تحقیق بزرگترین تحقیق در نوع خود به شمار می رود.