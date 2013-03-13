  1. استانها
  2. فارس
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۲۹

باغ ارم شیراز روشن می شود/ عملیات نورپردازی در معابر باغ

باغ ارم شیراز روشن می شود/ عملیات نورپردازی در معابر باغ

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز پژوهش باغ گیاهشناسی ارم از عملیات نورپردازی در معابراصلی باغ ارم شیراز برای افزایش زیبایی این مکان در ساعات شب خبر داد.

محمد رضا ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمادگی باغ ارم شیراز برای ایام نوروز اظهار داشت: باغ ارم شیراز در ایام نوروز از هشت صبح تا 21 به صورت یکسره پذیرای مهمانان نوروزی است.

وی ادامه داد: امسال برای ورود بازدیدکنندگان گیت های الکترونیکی در نظر گرفته شده تا فرد با انداختن این بلیط های الکترونیکی که دارای بارکد است به داخل دستگاه بتواند منظم تر و بدون معطلی زیاد وارد باغ شود.

رئیس مرکز پژوهش باغ گیاهشناسی ارم ابراز داشت: همچنین برای خروج بازدیدکنندگان گیت های چرخان در قسمت خروجی نصب شده تا مردم کمتر معطل شوند.

ستاری با اشاره به کمک استانداری فارس برای نورپردازی باغ ارم عنوان کرد: با کمک مالی استاندار امسال توانسته ایم در معابراصلی باغ ارم عملیات نورپردازی را انجام دهیم تا بتوان به زیبایی ساعات شب باغ نیز کمک کنیم.

وی ادامه داد: ورودی اصلی باغ با شمعدانی های پاکوتاه گل آرایی شده و به صورت نمایشگاهی در ورودی قرار داده شده اند همچنین با همکاری دانشجویان گردشگری اطلاعات در خصوص باغ به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

رئیس مرکز پژوهش باغ گیاهشناسی ارم تصریح کرد: هر سال فضای گیاهشناسی باغ غنی تر می شود و امسال حدود 450 گونه گیاه در باغ شناسایی شده است.

ستاری با اشاره به اینکه روشنایی فاز اول باغ اجرا شده، تصریح کرد: طرح نورپردازی باغ به طور کامل آماده است  و امیدواریم با اعتبار سال آینده به توانیم روشنایی برای قسمتهای دیگر باغ ایجاد کنیم.

وی همچنین در خصوص مرمت ساختمان باغ ارم تاکید کرد: بیش از 90 درصد مرمت تحت نظر میراث فرهنگی انجام شده و فقط شیروانی ساختمان در تابستان سال آینده تعمیر می شود.

رئیس مرکز پژوهش باغ گیاهشناسی ارم ادامه داد: امکان بازدید فقط از طبقه زیرین ساختمان که موزه گوهر سنگ است وجود دارد زیرا ساختار ساختمان سه طبقه چوب و خشت است و باید مطالعه لازم انجام شود که آیا ساختمان تحمل بازدیدگننده را دارد.

کد مطلب 2017442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها