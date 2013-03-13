باغ ارم شیراز روشن می شود/ عملیات نورپردازی در معابر باغ

محمد رضا ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمادگی باغ ارم شیراز برای ایام نوروز اظهار داشت: باغ ارم شیراز در ایام نوروز از هشت صبح تا 21 به صورت یکسره پذیرای مهمانان نوروزی است.

وی ادامه داد: امسال برای ورود بازدیدکنندگان گیت های الکترونیکی در نظر گرفته شده تا فرد با انداختن این بلیط های الکترونیکی که دارای بارکد است به داخل دستگاه بتواند منظم تر و بدون معطلی زیاد وارد باغ شود.

رئیس مرکز پژوهش باغ گیاهشناسی ارم ابراز داشت: همچنین برای خروج بازدیدکنندگان گیت های چرخان در قسمت خروجی نصب شده تا مردم کمتر معطل شوند.

ستاری با اشاره به کمک استانداری فارس برای نورپردازی باغ ارم عنوان کرد: با کمک مالی استاندار امسال توانسته ایم در معابراصلی باغ ارم عملیات نورپردازی را انجام دهیم تا بتوان به زیبایی ساعات شب باغ نیز کمک کنیم.

وی ادامه داد: ورودی اصلی باغ با شمعدانی های پاکوتاه گل آرایی شده و به صورت نمایشگاهی در ورودی قرار داده شده اند همچنین با همکاری دانشجویان گردشگری اطلاعات در خصوص باغ به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

رئیس مرکز پژوهش باغ گیاهشناسی ارم تصریح کرد: هر سال فضای گیاهشناسی باغ غنی تر می شود و امسال حدود 450 گونه گیاه در باغ شناسایی شده است.

ستاری با اشاره به اینکه روشنایی فاز اول باغ اجرا شده، تصریح کرد: طرح نورپردازی باغ به طور کامل آماده است و امیدواریم با اعتبار سال آینده به توانیم روشنایی برای قسمتهای دیگر باغ ایجاد کنیم.

وی همچنین در خصوص مرمت ساختمان باغ ارم تاکید کرد: بیش از 90 درصد مرمت تحت نظر میراث فرهنگی انجام شده و فقط شیروانی ساختمان در تابستان سال آینده تعمیر می شود.

رئیس مرکز پژوهش باغ گیاهشناسی ارم ادامه داد: امکان بازدید فقط از طبقه زیرین ساختمان که موزه گوهر سنگ است وجود دارد زیرا ساختار ساختمان سه طبقه چوب و خشت است و باید مطالعه لازم انجام شود که آیا ساختمان تحمل بازدیدگننده را دارد.