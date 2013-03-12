برگزاری جشن در بوستان های چهار محال و بختیاری در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی گرامیداشت 12 فروردین، اظهار داشت: برگزاری جشن در 11 فروردین در مسجد امام جواد(ع) شهرکرد از جمله برنامه های این ایام است.

وی تصریح کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، تبلیغات و فضا سازی شهری، جشن در بوستان های شهرهای استان، توزیع بسته های فرهنگی در بین مسافرین و شهروندان از جمله برنامه هایی است که این استان در ایام نوروز انجام می دهند.

جلالی با اشاره به اینکه دستگاه های متولی این استان برنامه های متفاوتی را برگزار خواهند کرد، بیان داشت: تبلیغات و فضا سازی در بقاء متبرکه از برنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه این استان است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: برنامه های مشارکتی با حضور مردم، بازاریان و اصناف ازبرنامه های گرامیداشت 12 فروردین است.

جلالی یادآور شد: جشن هایی در روز 12 فروردین ماه ویژه ورزشکاران در این استان برگزار خواهد شد.