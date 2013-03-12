ایران به عنوان ششمی بخش پیست رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران در بخش پیست مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا با کسب سه مدال نقره و سه برنز در جایگاه ششم جدول‌ رده‌بندی توزیع مدال‌‌های این بخش قرار گرفت. در این رده‌بندی کره‌جنوبی با کسب 5 طلا، یک نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی رسید و مالزی و هنگ‌کنگ به ترتیب دوم و سوم شدند.

جدول رده‌بندی تیم‌های شرکت کننده به شرح زیر است:

1- کره‌جنوبی با کسب 8 مدال ( 5 طلا، یک نقره و 2 برنز)

2- مالزی با کسب 3 مدال ( 2 طلا و یک نقره)

3- هنک کنگ با کسب 3 مدال ( یک طلا، یک نقره و یک برنز)

4- چین با کسب 2 مدال ( یک طلا و یک نقره)

5- قزاقستان با کسب 2 مدال ( یک طلا و یک نقره)

6- ایران با کسب 6 مدال ( 3 نقره و 3 برنز)

7- ژاپن با 2 مدال نقره

8- چین تایپه 3 مدال برنز

سایر کشورهای شرکت کننده در رقابتهای دهگانه مواد پیست موفق به کسب مدال نشدند.

تیم ایران با یازده رکاب‌زن در رده سنی بزرگسالان، 3 دوچرخه‌‍سوار در رده سنی زیر 23 سال، یک نماینده در رده سنی جوانان و یک دوچرخه‌سوار در بخش بانوان و در رده سنی جوانان در این مسابقات حضور دارد.

در ادامه رقابتهای سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا، رکابزنان از فردا چهارشنبه بیست و سوم اسفند در مواد جاده با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.