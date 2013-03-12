کابینه امارات متحده عربی ترمیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس امارات و نخست وزیر این کشور از تشکیل کابینه جدید این شیخ نشین و تاسیس یک وزارتخانه جدید خبر داد.

بر اساس تغییرات جدید سهیل المزروعی به عنوان وزیر جدید انرژی، عبدالله النعیمی وزیر جدید مشاغل عمومی، سلطان الجابر و عبدالله سعید غباش به عنوان وزیران مشاور در امور دولت معرفی شدند.

شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان به عنوان وزیر فرهنگ و جوانان و شیخ حمدان بن مبارک آل نهیان به عنوان وزیرآموزش عالی وعبدالرحمن محمد العویس نیز به عنوان وزیر بهداشت معرفی شدند

معاون رئیس امارات از تشکیل وزارتخانه جدید با عنوان وزارتخانه توسعه و همکاری بین المللی و انتخاب لبنی بنت خالد القاسمی در راس این وزارتخانه خبر داد.