تغییر محل برگزاری مانور ستاد تسهیلات نوروزی البرز/ میدان امام خمینی(ره) کرج جایگزین ترمینال شهید کلانتری شد

محمدرضا البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مانور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز و طرح استقبال از بهار 92 روز چهارشنبه 23 اسفندماه جاری در میدان امام خمینی(ره) بلوار سرداران کرج برگزار می شود.



وی افزود: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و برنامه ریزی برای اجرای این مانور و استقبال از بهار جلسه ای با حضور دستگاه های مرتبط در معاونت امور عمرانی استانداری بر گزار شد.

البرزی با اشاره به مصوبات جلسه پیشین این ستاد در خصوص تعیین محل برگزاری مانور ستاد تسهیلات نوروزی یادآور شد: قرار بود این مانور در محل ترمینال شهید کلانتری کرج برگزار شود که به دلیل کمبود فضا، مکان مانور به میدان امام خمینی (ره) بلوار سردارن انتقال یافته است.



وی هدف از برگزاری مانور را نمایش توان و آمادگی دستگاه های استان برشمرد و تاکید کرد: تمام دستگا های خدمت رسان با امکانات موجود در ایام تعطیلات بستری مناسب برای مسافران و گردشگران فراهم کنند تا انشاالله شاهد آسایش و آرامش همشهریان و مسافران عزیز باشیم.