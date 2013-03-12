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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

حجت الاسلام میری:

نظام سلطه از گسترش اسلام هراس دارد / منافع غرب در تفرقه میان شیعه و سنی

نظام سلطه از گسترش اسلام هراس دارد / منافع غرب در تفرقه میان شیعه و سنی

زاهدان - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان خاش گفت: موج عظیم بیداری اسلامی و خیزش های مردمی بر ضد مظاهر ظلم و فساد بر هراس مستکبران و نظام سلطه دامن زده و آنها را به چالش کشانده است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد حسین میری صبح امروز ضمن محکوم کردن کشتار بی رحمانه شیعیان در پاکستان گفت : نظام سلطه از گسترش اسلام در جهان هراس دارد.

وی از تفرقه به عنوان یکی از سیاست های دیرینه آمریکا و انگلیس یاد کرد و گفت:  نظام سلطه هزینه‌های گزافی برای تحقق اهداف شوم خود صرف کرده‌ است و کشتار شیعیان در پاکستان یکی از همین نشانه های مدعیان حقوق بشر در غرب است.

وی با بیان این که دشمنان اسلام با ایجاد اختلاف و کشتار مسلمانان سعی در نابودی مسلمانان دارند افزود : منافع غرب در تفرقه میان شیعه و سنی تعریف شده است.

 وی گفت: انقلاب اسلامی ایران عامل احیای اسلام و تفکر شیعه در جهان معاصر است.

حجت الاسلام میری افزود: این نهضت الهی و ارزشمند با رهبری حضرت امام خمینی(ره) موجب شد تا ملت های آزادی خواه و طرفدار صلح و عدالت بر ضد حاکمان ستمگر قیام کرده و آنها را متزلزل کنند و تا زمانیکه مردم با ولایت فقیه هستند از هر گونه آسیب و گزند در امان خواهند بود.

وی با تاکید بر شناسایی و مجازات عاملان این گونه جنایات توسط دولت پاکستان گفت: سخن و اعتقاد تشیع  بر حق است و با کشتار بی‌رحمانه نمی‌توان حق را خاموش کرد.

 

کد مطلب 2017457

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