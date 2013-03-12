بسیج ادارات رسالت سنگینی در بصیرت افزایی مردم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور ظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان بسیج ادارات استان بوشهر اظهار داشت: بسیج ادارات در تشکیلات اداری نقش مهم و تعین‌کننده‌ای دارد و باید برای حاکم‌ساختن تفکر بسیجی در سطح ادارات تلاش کنند.

وی به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سال آینده اشاره کرد و افزود: دشمن برای تکرار فتنه‌ای دیگر تلاش دارد و بسیج در این زمینه نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای دارد که آن هم هوشیارسازی و بصیرت‌افزایی در بین اقشار مختلف جامعه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بر لزوم تلاش بسیج ادارات برای بصیرت‌افزایی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: وجود رهبر فرزانه و رهنمودهای حکیمانه ایشان در هدایت این نظام و پیروی ملت ایران از اصل ولایت فقیه رمز موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی به نقش مهم بسیج برای صدور انقلاب به نقاط مختلف جهان اشاره کرد و افزود: ماهیت بسیج و بسیجی بر همگان آشکار است و حاکمیت تفکر بسیج و بسیجی در جامعه باعث شده است تا در این برهه حساس ایران ام‎القری کشورهای اسلامی باشد.

پرآور با اشاره به مسئولیت بسیج ادارات برای آگاه‌سازی مردم و کارکنان نسبت به شرایط و عملکرد خود، اضافه کرد: در حال حاضر در کنار آموزش نظامی، اخلاص، امانتداری، تدبیر و حسن خلق بصیرت مهم است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به تلاش دشمنان نظام برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام و انقلاب، تصریح کرد: درایت و تفکر بسیجیان باعث شده است تا این حرکات دشمنان نتیجه‌ای برای انها نداشته باشد.