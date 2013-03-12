  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

کی پور:

حجاب و عفاف جامعه را برابر آسیبها حفظ می کند

حجاب و عفاف جامعه را برابر آسیبها حفظ می کند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: حجاب و عفت جامعه و نظام را برابر آسیبها حفظ می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در علی آبادکتول افزود: باید حجاب و عفاف تقویت شود و با جدیت به آن نگریسته شود.

وی اظهار داشت: حجاب یک پوشش است ولی عفت یک باور قلبی است و تا زمانیکه این دو موضوع رعایت شود، نظام در برابر آسیبها حفظ می شود.
 
وی عنوان کرد: دید نسل امروز تغییر کرده است و اگر این منجر به تغییر باورهای دینی نشود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد ولی اگر منجر به تغییر در باورهای دینی شود، سبب آسیب می شود.
 
فرماندار علی آبادکتول گفت: تغییر در باورهای دینی برهنگی فرهنگی را در پی دارد و همه باید در این زمینه هوشیار باشیم.
کد مطلب 2017469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها