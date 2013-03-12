حجاب و عفاف جامعه را برابر آسیبها حفظ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در علی آبادکتول افزود: باید حجاب و عفاف تقویت شود و با جدیت به آن نگریسته شود.

وی اظهار داشت: حجاب یک پوشش است ولی عفت یک باور قلبی است و تا زمانیکه این دو موضوع رعایت شود، نظام در برابر آسیبها حفظ می شود.

وی عنوان کرد: دید نسل امروز تغییر کرده است و اگر این منجر به تغییر باورهای دینی نشود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد ولی اگر منجر به تغییر در باورهای دینی شود، سبب آسیب می شود.

فرماندار علی آبادکتول گفت: تغییر در باورهای دینی برهنگی فرهنگی را در پی دارد و همه باید در این زمینه هوشیار باشیم.