تخلف 4 مجتمع تجاری تازه تاسیس در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‎نژاد ظهر سه شنبه در پانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان افزود: این موضوع که یک‌هزار واحد صنفی در قالب 4 مجتمع تجاری تازه تأسیس در حال فعالیت هستند و پس از افتتاح مشخص شده است که تخلفاتی از جانب آنان وجود دارد، باید پیگیری و در اسرع وقت با تشکیل جلسه‎ای با حضور نمایندگانی از شهرداری، امور صنفی، دستگاه قضایی، تعزیرات و استانداری تعیین تکلیف شود.



وی ادامه داد: مالکین 4 مجتمع تجاری تازه تأسیس در زنجان بدهی و تخلفاتی دارند و فعالیت این مجتمع‎های تجاری سوء‌استفاده محسوب شده و باید از ابتدا جلوی فعالیت آنان گرفته می‌شد.



رئوفی نژاد افزود: به طور حتم یک سرمایه‌دار به خود جرأت نمی‌دهد در این حوزه از رانت استفاده کند و باید فرد یا افرادی در دستگاه‎های ذی‌ربط با آنان همکاری کرده باشند، از این رو جلسه آتی با حضور نماینده دستگاه قضایی، تکلیف این موضوع را روشن خواهد کرد.



استاندار زنجان با تأکید بر اینکه کمبود نقاط توزیع برنج در سطح شهر، باعث ایجاد صف‌های طولانی مردم شده است افزود: حضور توزیع‌کنندگان برنج در یک غرفه نمایشگاه بهاره و 14 نقطه در سطح شهر و توزیع طولانی مدت 40 تن برنج در سطح شهر، عامل ایجاد صف‌های طولانی می‌شود که با افزایش تعداد نقاط توزیع و همچنین کاهش زمان به 30 دقیقه، این مشکل حل خواهد شد.



رئوفی‌‎نژاد افزود: در حال حاضر تنها 50 قلم کالای اساسی نیست که کنترل بازار را به دست گرفته است، بلکه بسیاری از اقلام نیازمند نظارت بیشتری بر تفاوت بر قیمت‎ها هستند.



وی با تأکید بر اینکه برخورد موردی و موضوعی با تخلفات فروش در بازار از بسیاری از مسایل جلوگیری می‌کند افزود: تفاوت در قیمت‎ها، فضای ناامنی را برای مردم در بازار ایجاد می‎کند و اگر برخورد صحیح با آنان صورت گیرد، این ناامنی برای افراد متخلف ایجاد خواهد شد، نه مردم عادی.

