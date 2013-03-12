شهدا با نثار خونشان در تاریخ جاودان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجه الاسلام قدرت الله قنبری ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا شرکت برق منطقه ای سمنان به مناسبت روز بزرگداشت شهدا، در محل این شرکت ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی ایران با اشاره به آیه 169 سوره آل عمران، اظهار داشت: خداوند متعال به شهدای در راه خود آنچنان عظمتی داده است که، همواره در محضرش متنعم به نعمات معنوی هستند.

وی با بیان جایگاه رفیع شهدا در پیشگاه باری تعالی افزود: شهید با اهداء خون خود، تمامی گناهانش بخشیده شده و به مقام شفاعت نائل می شود.

مسئول فرهنگی صنعت آب و برق استان سمنان تداوم راه شهیدان را در شناخت آنان و هدفی که برای آن، شهید شده اند دانست و گفت: باید وصیت نامه شهدا را با دقت بیشتری مطالعه کرد و به خواسته هایشان جامه عمل پوشانید.

قنبری، توجه به فریضه نماز و نمازجمعه و جماعت و نیزهمراهی با ولایت فقیه را از مهمترین وصایای شهدا به ملت شهید پرور ایران دانست.

در پایان این مراسم کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان با حضور در جایگاه یادمان شهدای این شرکت، به مقام شامخ همکارن شهید خود ادای احترام کردند.