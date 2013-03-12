مانور واکنش در شرایط اضطراری در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق برگزار شد

علی اصغر حیدری هایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق، در تشریح چگونگی برگزاری این مانور گفت: بمنظور ارزیابی میزان آمادگی واحدهای فنی و ستادی و رفع موانع احتمالی، پس از اعلام حمله فرضی هوایی، بدون اطلاع قبلی مانوری با فرض قطع جریان برق در مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر در اثر این حمله هوایی به نیروگاه تامین کننده برق شهرستان شاهرود برگزار شد.

وی گفت: در این سناریو پیش بینی شده بود پس از قطع جریان برق، برق مورد نیاز از طریق دستگاه دیزل ژنراتور تامین شود اما بدلیل ایراد مکانیکی در گاورنر دستگاه و همچنین ایراد در تابلوی برق مرکز کنترل، واحدهای مکانیک و برق وارد عمل شوند.

رئیس واحد ایمنی و بهداشت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق تصریح کرد: تشکیل کمیته بحران، ایجاد هماهنگی با واحدهای مربوطه، استقرار ماشین های آتش نشانی در نزدیکی مخازن، هماهنگی با نیروهای حراست جهت تردد آسان نیروهای فنی و جلوگیری از ورود اشخاص ثالث به محوطه صنعتی و ... اقدامات لازم سایر مسئولان و واحدها جهت کنترل بحران بود.

حیدری هایی در خاتمه تصریح کرد: علاوه بر ضبط ویدئویی کلیه سکانس های سناریو، تمامی اقدامات انجام شده زمان سنجی شد تا پس از ارزیابی توسط کارشناسان این واحد نتیجه در نشستی مشترک با کلیه واحدها اعلام و تصمیمات لازم اتخاذ شود.