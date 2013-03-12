به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر سه‌شنبه در نشست با فرماندهان بسیج ادارات استان بوشهر اظهار داشت: دشمنان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با ترفند‌ها و توطئه‌های مختلف و متنوع برای ضربه زدن به کشور ما تلاش می‌کردند ولی همواره با حضور مردم در صحنه ناکام ماندند.

وی از تلاش دشمنان برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: با وجود این تلاش‌های دشمنان، نظام مقدس جمهوری اسلامی با متحمل‌شدن هزینه‌های بسیار زیاد توانست استکبار را به زانو در آورد و هم‌اکنون به عنوان یک الگو در سطح جهان شناخته می شود.

استاندار بوشهر در ادامه به نعمت استقلال برای توسعه و پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: در سایه همین استقلال است که شاهد پیشرفت در بخش‌های مختلف هستیم و این پیشرفت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارها قرار داریم و این تهدیدها به فرصت تبدیل شده است.

وی به توجه ویژه دولت احمدی‌نژاد به استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان بوشهر اختصاص یافته است و این در حالی است که در دولت‌های هفتم و هشتم تنها 430 میلیارد تومان در این زمینه اختصاص یافته بود.

حسنوند با اشاره به اعتبارات عمرانی استان بوشهر در سال گذشته اظهار داشت: به منظور اجرای کارهای عمرانی در سال گذشته 450 میلیارد تومان اعتبار به استان بوشهر اختصاص یافت.

وی به تخصیص 130 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان بوشهر در سال جاری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در حالی که این بودجه معادل یک پنجم اعتبارات سال گذشته بوده است ولی با تلاش همه دلسوزان نظام هیچ‌گونه خللی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی وارد نشده است.

استاندار بوشهر موفقیت در شرایط سخت را نیازمند داشتن تفکر بسیجی و حرکت بسیجی‌وار دانست و اذعان داشت: با نهادینه شدن تفکر بسیجی در جامعه بسیاری از مشکلات حل می‌شود و بسیاری از موانع از سر راه برداشته خواهد شد.