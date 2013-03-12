به گزارش خبرنگار مهر، در آیین رونمایی از این سامانه که همزمان با برپایی نمایشگاه فعالیت‌های معاونت فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران در محل اردگاه فاطمه الزهرا(س) در قم برگزار شد، مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به فرآیند کار در این تالارها گفت: این تالارها، شامل چهار تالار گفتگو می‌شود که با موضوعات عترت در قرآن شامل مباحث مهدویت، فاطمه شناسی و ...، سبک زندگی اسلامی و ایرانی، کاربردی کردن آیات الهی در زندگی و توحید و شرک در قرآن رونمایی شدند.

وی افزود: هر یک از این تالارها دارای یک مدیر و پنج کارشناس است که در گفتگوها در تالار شرکت می‌کنند.

مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه کاربران این سامانه در حال حاضر صرفا طلاب حوزه‌های علمیه خواهران هستند، ادامه داد: شیوه کار و فعالیت در این تالارهای گفتگو به زودی به مدارس علمیه خواهران سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امکان گفتگو به صورت آنلاین و آفلاین در این تالارها وجود دارد، اضافه کرد: افراد هم از طریق اینترنت و هم از طریق شبکه داخلی یکپارچه حوزه‌های علمیه خواهران (اینترانت) می‌توانند وارد تالارهای گفتگو شوند.

ناصح با بیان اینکه نرم‌افزار مربوط به این تالارهای گفتگو از سوی دفتر فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران تهیه شده است، افزود: به طور کلی محدودیتی برای شمار افراد حاضر در تالارهای گفتگوی قرآنی وجود ندارد، اما در حال حاضر محدودیت حداکثر 150 کاربر در هر یک از تالارها اعمال می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد با راه‌اندازی این تالارها سطح علمی طلاب ارتقا یابد و توانمندی طلاب مستعد نمایان شود تا طلاب مستعد در آینده به عنوان کارشناس در موارد لازم به کار گرفته شوند.