600 نیروی عملیاتی در آماده باش/ گشت ویژه موتور های آتش نشانی در مشهد

حسن جعفری در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: 600 نیروی عملیاتی آتش نشان با 40 دستگاه خودرو آتش نشانی در آماده باش کامل برای عبوری همراه با سلامت از این شب در نظر گرفته شده اند.

وی بیان کرد: 40 دستگاه پیش بینی کرده ایم که در سطح شهر درنقاط از قبل پیش بینی شده و کانون های خطر مستقر خواهند شد.

آتشپاد دوم جعفری تاکید کرد: محل استقرار این خودروها بر اساس اینکه در سال گذشته کدام مناطق حوادث بیشتری داشتند می باشد و البته این واحدها سیار و قابلیت جابه جایی به سایر نقاط شهر را دارند.

وی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای آسایش و رفاه حال شهروندان انجام شده است و پیش بینی می کنیم که امسال حادثه قابل توجهی نداشته باشیم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: با پراکندگی خودرویی و نحوه استقرار تقریبا در تمام نقاط مشهد پوشش دهی مناسب را خواهیم داشت.

وی در خصوص پیش بینی آتش نشانی برای حاشیه شهر مشهد تصریح کرد: هیچ جای مشهد حتی حاشیه شهر را نمی توانید پیدا کنید که آتش نشانی ایستگاه نداشته باشد و با توجه به طرح مکان یابی در 80 نقطه پراکندگی داریم و در فاصله های مناسب پایگاه وجود دارد.

وی یادآور شد: در شهر مشهد 40 پایگاه فعال داریم که و در مجموع 200 دستگاه ماشین آتش نشانی داریم و همچنین هزار نیروی عملیاتی در آماده باشند.

آتشپاد دوم جعفری در رابطه با پیش بینی های لازم در بافت اطراف حرم مطهر گفت: در محدوده مرکزی حرم و در داخل بافت حرم ایستگاه مرکزی وجود دارد و در فاصله های اطراف حرم در سه راه دانش و میدان امام خمینی نیز پایگاه های در آماده باشند.

وی تاکید کرد: در استقرار های پیش بینی شده برای سه شنبه آخر شال قطع یقین محدوده حرم مطهر در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اعلام کرد: گشت های موتور آتش نشانی نیز همیشه در حال آماده باشند و علاوه بر استقرار خودرویی فعال هستند.

آتشپاد دوم جعفری افزود: گشت های ویژه در سطح شهر دور می زنند و متناسب با نیاز نیز به محل حوادث اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش آگاهی ها در میان شهروندان گفت: خوشبختانه توان عملیاتی آتش نشانی نسبت به گذشته افزایش داشته است و اصلا قابل مقایسه نیست و بر اساس امکانات و پیش بینی های به عمل آمده تعداد وقوع حوادث امسال کاهش خواهد داشت.

وی یاد آور شد: سال گذشته در سه شنبه آخر سال و روزهای نزدیک به آن 54 مورد حریق در شهر مشهد گزارش شد که نسبت به سال 89 افزایش داشت.

وی در خصوص آمار سال گذشته بیان کرد: 31 مورد حریق عملیاتی، 19 مورد پیشگیری و 4 حریق عملیات دستی اطفا شدند.

آتشپاد دوم جعفری با بیان اینکه افزایش آگاهی موثرترین عامل در پیشگیری از حوادث بوده است افزود: دانش آموزان و والدین آنان باید با خطرات ترقه و آتش بازی در این شب آشنا شوند تا موفق به کنترل این حوادث شویم.