جذب صد در صد اعتبارات طرح توسعه کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد ضمن اشاره به اینکه اعتبارات بخش کشاورزی در استان صد در صد جذب شده است، اظهار داشت: در این زمینه کلیه مسئولین خصوصا بانک کشاورزی و کارکنان آن در جذب و توزیع این اعتبارات نقش قابل توجهی داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی همچنین خواستار توزیع اعتبارات به طرح های کمیته امداد امام خمینی(ره) شد و افزود: افراد تحت پوشش کمیته امداین نهاد از اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند و بایـد مورد حمایت قرار گیرند که حمایت از آنها موجب رضایت خداوند است.

مقام عالی دولت در استان سمنان خواستار اختصاص اعتبار تا سقف 100 میلیون ریال به صورت خود اشتغالی شد.

رهی همچنین در خاتمه خواستار توجه به اعتبارات بخش عشایری شد و از بانکهای عامل خواست تا نسبت به ارائه تسهیلات مورد نیاز طرح های عشایری اقدام کنند.

در این جلسه همچنین گزارشی از جذب تسهیلات سال 90 استان توسط مدیر کل جهاد کشاورزی ارائه شد و توسط مدیر شعب بانک سپه نیز وضعیت جذب اعتبارات سال 90 و سال 91 طرح های کشاورزی تشریح شد.