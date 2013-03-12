مجموعه تئاتر شهر سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان تئاتر استان کردستان مجموعه تئاتر شهر سنندج در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج افتتاح شد.

تئاتر شهر سنندج در مجتمع فرهنگی هنری فجر به مساحت هشت هزار مترمربع واقع شده است و دارای سالن نمایشی با ظرفیت 420 نفر و صحنه بزرگ با امکانات لازم نورپردازی و صوتی، اتاق فرمان، اتاق گریم خانم ها و آقایان، انبار تجهیزات، دو ورودی و خروجی در دو طرف سالن و سالن انتظار بزرگ، کتابخانه تخصصی تئاتر، بوفه، دفتر مدیریت و گیشه فروش بلیت است.

در طبقه فوقانی این مجموعه، پلاتویی (تالار تماشا) با ظرفیت 85 نفر که دارای امکانات و ساماندهی در بخش نور، صدا، اتاق فرمان، اتاق گریم و سالن انتظار است نیز آماده بهره برداری است.

همچنین برخورداری از سه پلاتوی تمرین این مجموعه که با توجه به مناظر و طبیعت استان کردستان نام گذاری شده، از دیگر ویژگی های این مجموعه نمایشی است و صحنه روباز که 500 نفر ظرفیت دارد، برای اجرای آثار میدانی آماده شده که در محوطه بیرونی مجموعه تئاتر شهر قرار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این مراسم طی سخنانی گفت: با افتتاح مجموعه تئاتر شهر سنندج، اجرای آثار نمایشی از 15 فروردین ماه سال 92 آغاز می شود و در فصل بهار چهار اثر نمایشی در این مجموعه به روي صحنه می روند.

قباد میمنت آبادی افزود: براساس برنامه های انجمن هنرهای نمایشی استان كردستان، سال آینده شاهد اجرای عمومی متوالی آثار نمایشی در استان کردستان خواهیم بود.

وی با قدردانی از انجمن هنرهای نمایشی استان و هنرمندانی که برای راه اندازی مجموعه تئاتر شهر این استان همکاری داشته اند، درباره تاثیر این مجموعه اظهار داشت: افتتاح تئاتر شهر در ارتباط و حضور تماشاگر در سالن های نمایشی تاثیرگذار است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان کرد: معتقدم طرح استقرار گروه های نمایشی با راه اندازی این مراکز تکمیل می شود و می تواند به اعتلاء و اشاعه هنر تئاتر کمک کند.

