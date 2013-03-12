گسترش مجموعه های تخصصی تئاتر شهر اولویت وزارت ارشاد/تئاتر کردستان جایگاه جهانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه تئاتر شهر سنندج اظهار داشت: کمبود امکانات و نبود مجموعه های تخصصی نمایش و آموزش تئاتر در مراکز استان ها همواره یکی از دغدغه های دست اندرکاران و هنرمندان این بخش در سال های گذشته محسوب می شد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺪاث ﺗﺌﺎﺗﺮ شهر در اﺳﺘﺎن ها ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ های مسئولان این وزارت خانه است، افزود: هم اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 760 ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ کنند ﮐﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ آنها در آﺳﺘﺎن ها ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ داﯾﻤﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون هنری وزﯾﺮ ﻓﺮهنگ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در همﻪ شهرها ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ شهر ﺷﮑﻞ گیرد، ادامه داد: ﺑﻪ زودی آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ شهر ﺑﻪ همه اﺳﺘﺎن ها اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.

شاه آبادی یادآور شد: ایجاد و گسترش مجموعه های تئاتر در مراکز استان ها اقدام بسیار مناسبی برای گسترش این هنر در جامعه و توجه قشرهای مختلف به آن می شود.

وی بیان کرد: در سال های گذشته 800 سالن چند منظوره در کشور ساخته شده است که در هیچ کدام از آنها امکانات سخت افزاری و تخصصی مناسب هنر تئاتر لحاظ نشده است و این موضوع باعث شد که معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه کمی و کیفی هنر تئاتر و ایجاد مجموعه های تخصصی تئاتر در مراکز استان ها را مورد توجه خاص خود قرار دهد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعدادی از این سالن ها بعد از بازسازی و مقاوم سازی به صورت تخصصی برای نمایش و آموزش های تئاتر در نظر گرفته می شوند.

شاه آبادی با بیان اینکه باید حداقل در هر استان یکی از این مجموعه ها راه اندازی شود و دغدغه هنرمندان این بخش رفع شود، افزود: هنر تئاتر باید بیانگر ارزش های دینی و مبتنی بر نیازها و خواسته های مردم تهیه و در معرض دید عموم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: فقدان ارتباط مناسب بین آثار نمایشی با نیاز مخاطبین حلقه مفقوده تئاتر کشور است و اگر این هنر شناخت دقیق از نیاز جامعه و نسل جوان نداشته باشد یا نیاز اجتماع را رفع نکند، ماندگار نخواهد بود.

تئاتر نباید تنها برای جامعه‌ تئاتری باشد

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: وضع تئاتر شهرستان ها با انبوه جامعه تئاتری دارای تحلیل، می تواند نگاه روشنی داشته باشد اما ارتباط تئاتر با مخاطب فاصله زیادی با هدف آرمانی ما دارد.

شاه آبادی ادامه داد: نمی توان وارد بحث های آموزشی، کمبودها و ساماندهی تئاتر شد و از ارتباط تئاتر با مخاطب صحبت نکرد و به نوعی امروزه مسائل مختلف تئاتر در داخل آن حل می شود که باید این نگرش تغییر کرده و از دید عموم مردم به عنوان مخاطبان اصلی به این دغدغه ها نگاه شود.

وی به دیگر مسائل و مشکلات فراروی عرصه تئاتر کشور اشاره کرد و خواستار نگاه عمیق تر فعالان هنر با توجه به ظرفیت ها و قومیت های موجود شد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: بي ترديد امكانات مورد نياز فراخور هر نمايش باعث ايجاد خلاقيت و پيشرفت كار هنري است، چرا كه تجهيزات و امكانات متناسب با نوع نمايش اهميت ويژه ای دارد و بر كيفيت توليد نمايش اثر می گذارد.

شاه آبادی گفت: امكاناتي مانند سالن مخصوص نمايش غير قابل انكار است كه هنوز در بسياري از شهرستان ها همچنان مشكل آفرين بوده و هنرمندان با مشكلات بسياری به اجراي نمايش مي پردازند.

وی افزود: كمبود امكانات و تجهيزات در شهرستان ها به خوبي مشهود است و گرچه به صورت يك شعار تكراري شده است و بارها و بارها از سوي فعالان تئاتر شهرستان بر زبان آمده اما تاكنون توجه خاصی به اين امر نشده و اقدامات كارسازي صورت نپذيرفته است و هنرمندان شهرستاني با نداشته هاي خود همزيستي مسالمت آميز داشته و با كمترين امكانات، همچنان فعاليت مي کنند، که انتظار می رود با بهره برداری از مجموعه های تئاتر شهر در تمامی کشور شاهد مرتفع شدن این نقص ها باشیم.

تئاتر کردستان جایگاه جهانی دارد

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود نقش کردستان را حوزه تئاتر بسیار تاثیر گذار عنوان کرد و اظهار داشت: هنرمندان کردستان در چند سال اخیر در جشنواره های ملی و بین المللی نشان داده اند که دارای جایگاهی جهانی هستند.

شاه آبادی ادامه داد: استان کردستان دارای پیشینه و سابقه تاریخی بسیار کهنی است و به همین دلیل جایگاه فرهنگ و هنر این استان در کشور شاخص و ویژه است.

وی یادآور شد: خوشبختانه در سایه این سابقه تاریخی و کهنی که کردستان دارد، هنرمندان به نام و صاحب سبکی را نیز تحویل جامعه هنری کشور داده است.

گفتنی است طی مراسمی با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان تئاتر استان کردستان مجموعه تئاتر شهر سنندج در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج افتتاح شد.