ارائه خدمات مطلوب توسط مرکز بهداشت بوشهر در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن معینی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، فراررسیدن سال نو را پیشاپیش تبریک گفت و اظهار داشت: خدمات‌دهی مناسب به شهروندان و مسافران نوروزی یکی از برنامه‌های ما در این ایام است که برنامه‌ریزی برای این مهم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تلاش داریم در این ایام با انجام شیفت‌های کشیک ویژه نوروز، زمینه رضایت‌مندی بیماران،‌مسافران نوروزی و شهروندان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی را فراهم سازیم.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اضافه کرد: در ایام تعطیلات نوروزی مرکز بهداشتی درمانی هفتم تیر واقع در خیابان سنگی برای خدمات‌دهی به شهروندان آماده است و خدمات متنوعی را در این ایام ارائه می دهد.

وی به خدمات این مرکز بهداشتی درمانی اشاره کرد و بیان داشت: خدمات پزشکی، خدمات دندانپزشکی، خدمات مادر و کودک، خدمات واکسیناسیون و تزریقات و پانسمان از جمله خدماتی است که در این مرکز ارائه می‌شود.

معینی در ادامه به کشیک‌های نوروزی مراکز مجری برنامه پزشک خانواده اشاره کرد و عنوان داشت: مراکز کره‌بند، دویره، چاهکوتاه، چغادک، عالی‌شهر، هلیله، شیف و خارک در این ایام و از تاریخ 29 اسفندماه تا 13 فروردین‌ماه سال آینده بر اساس جداول شیفت‌بندی‌شده به ارائه خدمات خواهند پرداخت.