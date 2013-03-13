آخرین وضعیت بورس مربیان دستگاهها/ شرط دریافت ارز مرجع

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در خصوص مربیان مامور به تحصیل دانشگاههای دولتی، موسسات غیرانتفاعی-غیردولتی، آزاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی که با حکم ماموریت تحصیلی از طرف موسسات محل خدمت خود در مقطع دکتری خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند به اطلاع می رساند که طبق مصوبات هیئت امنا موسسات بورس دهنده شرایط بورس را داشته و تعهد لازم را نیز به موسسه خود سپرده اند، موضوع در جلسه شورای مرکز بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و بورس آنها تایید و دریافت ارز مرجع به شرط اینکه خارج از ظرفیت ارز اختصاصی به این وزارتخانه جهت دانشجویان بورسیه اعزامی توسط اداره کل بورس وزارت باشد، بلامانع اعلام شد.