امدادرسانی به 1025 گرفتار در برف و کولاک در اردبیل/ فعال سازی 35 تیم امداد و نجات

بهرام غیبی دقایقی پیش در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر اضافه کرد: این تعداد در قالب 205 خانوار و خودرو در نقاط مختلف و برف گیر استان گرفتار شده بودند که توسط نیروهای امدادی هلال احمر نجات یافتند.

وی با اشاره به اسکان 267 نفر از این افراد در مراکز و پایگاه های هلال احمر اسکان و بهره مندی از خدمات مختلف امدادی یادآور شد: توزیع 129 بسته موادغذایی و 150 بسته نان در این مدت از دیگر خدمات ارائه شده به گرفتار شدگان در برف و کولاک بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تعداد کل مصدومان در حوادث امدادی اخیر را 20 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد مصدومان 9 نفر به مراکز درمانی استان اعزام و 11 نفر دیگر توسط متخصصان پزشکی هلال احمر در محل به صورت سرپایی درمان شدند.

به گفته وی برای این افراد در محورهای مختلف استان از جمله گردنه صائین در محور نیر – سراب، محور خلخال – اسالم، گردنه حیران در محور اردبیل – آستارا و... امدادرسانی شده است.

غیبی همچنین امدادرسانی در شهرستان های نیر، خلخال، نمین، مشگین شهر، اردبیل، سرعین به عنوان مناطق تحت تاثیر برف و کولاک را یادآور شد و ادامه داد: با توجه به بارشهای اخیر 35 تیم امدادی در قالب 142 نیروی امدادی در سطح استان تشکیل شده بود.

وی با بیان اینکه از این تعداد نیروی امدادی 20 نفر پرسنل و 122 نفر نجات گر داوطلب بودند، متذکر شد: 17 دستگاه آمبولانس، شش دستگاه ست نجات کامل، 10 دستگاه وانت تک کابین و یک دستگاه خودرو "آرگو" نیز در امدادرسانی برای مسافران گرفتار بکار گرفته شده بود.

خدروی امدادی "آرگو" علاوه بر حرکت در زمین های خشکی، یخ و برف و سطح آب توانایی حمل چهار مصدوم همزمان را داشته و در محورهای دارای شیب تند 60 درجه و بیشتر و نیز در شرایط جوی برف و کولاک می تواند به خودروهای گرفتار کمک کند.