حسین مظفر، رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف سه گانه اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که مهرداد بذرپاش به عنوان قائم مقام ستاد ائتلاف برای پیشرفت انتخاب شد.

مظفر افزود: بذرپاش از نیروهای اصولگرا و ارزشی و از خانواده معزز شهدا است که به دلیل دارا بودن نشاط جوانی انتخاب مناسبی برای این سمت بود.

مظفر هم چنین با اعلام خبر تشکیل و راه اندازی کمیته های فرعی ستاد انتخابات ائتلاف سه گانه اصولگرایان اسامی این کمیته ها را به شرح زیر اعلام کرد: کمیته طرح و برنامه و اتاق فکر، کمیته نظرسنجی و ارزیابی افکار عمومی، کمیته تبلیغات و امور رسانه، کمیته هماهنگی ستادهای استانی، کمیته جذب و ارتباط با اقشار، کمیته تشکل ها و نخبگان، کمیته حقوقی و رسیدگی به شکایات و کمیته هماهنگی ستادهای شخصی نامزدها.

مظفر ادامه داد: مسئولان و اعضای این کمیته ها در آخرین جلسه ستاد ائتلاف انتخاب شده و مشغول به کار شده اند.

به گزارش مهر، ائتلاف سه گانه متشکل از سه چهره اصولگرا شامل: علی اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و محمدباقر قالیباف است که برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فعالیت می کند. شعار این ائتلاف، «ائتلاف برای پیشرفت» است. پیشتر حسین مظفر به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف انتخاب شده بود.