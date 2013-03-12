به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار با اعضای فراکسیون شاهد، اظهار داشت: با تشکیل یک گروه تحقیقاتی و با کمک مرکز پژوهش ها، نقاط ضعف و خطاهای قانونی که در رسیدگی به این قشر از جامعه وجود دارد را شناسایی کنید.

وی افزود: در رابطه با ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهدا چندین نکته اساسی و قابل پیگیری وجود دارد که مهمترین آن، معوقات آنان می باشد و حتما در بودجه امسال لحاظ خواهد شد.

رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: یکسری قوانین مصوب وجود دارد که اجرایی نمی شود و باید با استفاده از وظیفه نظارتی مجلس، این موارد شناسایی و تذکرات لازم داده شود و همچنین قوانینی که نیاز به اصلاح دارند نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم رعایت قانون استخدام فرزندان شهدا توسط دستگاه های دولتی، تاکید کرد: بر اساس قانون هر ارگانی باید حداقل 25 درصد از ظرفیت استخدام را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و خوشبختانه شاهد این بودیم که این امر در وزارت آموزش و پرورش به خوبی صورت پذیرفت که جای تقدیر و تشکر دارد.

لاریجانی در پایان با تاکید بر لزوم توجه معنوی به خانواده شهدا، گفت: در دین اسلام، شهدا از نظر شأن و منزلت هم رتبه پیامبران هستند و باید به خانواده آنان هم توجه ویژه داشت، حتی در کشورهای خارجی که این منابع دینی را ندارند، به دلایل دنیوی به این قشر از جامعه توجه ویژه دارند.

در ابتدای این دیدار، اعضای فراکسیون به مواردی مانند اصلاح ساختار نیروی انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، توجه به تسهیلات آموزشی فرزندان شهدا و اشتغال آنان، پرداخت مطالبات خانواده شهدا، توجه به فرزندان نخبه و حفظ جایگاه خانواده معظم شهدا اشاره کردند.