اشتراک گذاری دانش نشان اعتماد انسانها به یکدیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، بشر در طول تاریخ از رهگذر کسب تجربه از گذشتگان و بهره‌مندی از آنها توانسته به اختراعات و اکتشافات جدید دست یابد و یا اینکه زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی را بسط و گسترش دهد.

امروزه گسترش ابزارهای ارتباطی باعث شده که به اشتراک گذاری دانش و معرفت روندی فزاینده داشته باشد. بسیاری از سایتهای تخصصی، امروزه به صورت رایگان اخبار و اطلاعات خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند.

پروفسور اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در خصوص اهمیت به اشتراک گذاری دانش در دوران کنونی به خبرنگار مهر گفت: معرفت و دانش مهمترین ویژگی انسان از سایر موجودات است.

وی تصریح کرد: در واقع انسان به سبب عقل و خرد و اینکه می تواند به مسائل آگاهی داشته باشد می تواند دانش و معرفت تولید کند و به مجهولات دست یابد.

این استاد آمریکایی تأکید کرد: به اشترک گذاری دانش و معرفت امری لازم و ضروری برای افراد جوامع بشری و ملتهاست.

وی تصریح کرد: همه باید به امر به اشترک گذاری دانش و معرفت همت گمارند و ما اساتید دانشگاه در این خصوص وظیفه خطیرتری بر عهده داریم و باید در این راستا تلاش و کوشش جدی کنیم.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد یادآور شد: به هر میزان که سعی در پنهان کردن دانش و معرفتی داشته باشیم که به کار انسانهای دیگر می‌آید به منزله بی اعتمادی به دیگران خواهد بود.

وی در پایان افزود: اگر ما انسانها نسبت به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشیم و همدیگر را درک کنیم در پی پنهان کردن دانش و معرفت نخواهیم بود.