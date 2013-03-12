بیکاری فرزندان شاهد ساوجبلاغ به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ گفت: با بررسی وضعيت شغلی فرزندان شهدای اين شهرستان، در سال جاری تنها 10 نفر در بين آنها فاقد شغل گزارش شد.

وی افزود: اين افراد هم با تلاشهای صورت گرفته در سطح پنج شهرداری ساوجبلاغ به كار گيری شدند و در حال حاضر هيچ فرزند شهداي متقاضي شغل و بيكار در ساوجبلاغ نيست.

حدادی اظهار داشت: به لطف خدا و اقدامات صورت گرفته معضل بیکاری در فرزندان شهدای شهرستان ساوجبلاغ رخت بسته است و این مشکل رفع شد.



حدادی با بیان اینکه ارایه خدمات به قشر ايثارگر و از خود گذشته در اولويت مسئولان اين منطقه است، یاد آور شد: ساوجبلاغ 630 شهيد در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی تقديم نظام جمهوری اسلامی كرده است.

فرماندار ساوجبلاغ همچنین با اشاره به تعهد اشتغال بیش از 37 هزار فرصت شغلی این شهرستان در سال جاری گفت: بخش بزرگی از این سهمیه محقق شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه و حمایت از بخشهای پرظرفیت کشاورزی و صنعت ساوجبلاغ، بیکاری در این منطقه رفع شود.