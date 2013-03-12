  1. استانها
  2. البرز
۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

حدادی:

بیکاری فرزندان شاهد ساوجبلاغ به صفر رسید

بیکاری فرزندان شاهد ساوجبلاغ به صفر رسید

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت: در حال حاضر هیچ یک از فرزندان شاهد متقاضی شغل در این شهرستان بیکار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوجبلاغ گفت: با بررسی وضعيت شغلی فرزندان شهدای اين شهرستان، در سال جاری تنها 10 نفر در بين آنها فاقد شغل گزارش شد.

وی افزود: اين افراد هم با تلاشهای صورت گرفته در سطح پنج شهرداری ساوجبلاغ به كار گيری شدند و در حال حاضر هيچ فرزند شهداي متقاضي شغل و بيكار در ساوجبلاغ نيست.

حدادی اظهار داشت: به لطف خدا و اقدامات صورت گرفته معضل بیکاری در فرزندان شهدای شهرستان ساوجبلاغ رخت بسته است و این مشکل رفع شد.

حدادی با بیان اینکه ارایه خدمات به قشر ايثارگر و از خود گذشته در اولويت مسئولان اين منطقه است، یاد آور شد: ساوجبلاغ 630 شهيد در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی تقديم نظام جمهوری اسلامی كرده است.

 فرماندار ساوجبلاغ همچنین با اشاره به تعهد اشتغال بیش از 37 هزار فرصت شغلی این شهرستان در سال جاری گفت: بخش بزرگی از این سهمیه محقق شده است.

 وی ابراز امیدواری کرد با توسعه و حمایت از بخشهای پرظرفیت کشاورزی و صنعت ساوجبلاغ، بیکاری در این منطقه رفع شود.

 

کد مطلب 2017505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها