سفره ای که برخی پزشکان گشوده اند ظالمانه است/یک جراح 60 میلیون تومان از یک سفیر پول گرفت

به گزارش خبرنگارمهر محمدرضا رحمیی عصر سه شنبه در مراسم روز پرستار که در تالار وزارت کشور بر گزار شد اظهار داشت: مسائلی که در خصوص مشکلات و معضلات پرستاری عنوان شد به حق است و ما سعی می کنیم همه را در وقت باقیمانده از این دولت حل و فصل کنیم.

وی با اعلام اینکه قریب به شش ماه وقت داریم افزو د: سعی می کنیم با تشکیل جلسه شورای عالی بیمه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به معنای واقعی اجرایی کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه به تبعیض هایی که در بحث درآمد پزشکان و پرستاران وجود دارد گفت: ما نمی خواهیم جبهه ای علیه پزشکان نامدار ایرانی باز کنیم اما همه ما با بیمارستان و پزشکان و پرستاران سروکار داریم . اگر بنا است پزشکی با جراحی که انجام می دهد رقمی بردارد که در کل عمرش نتواند آن را هزینه کند و پرستار از آن تامین نشود این خلاف عدالت است.

وی با عنوان این مطلب که ما نباید منتظر منابع برای حل مشکلات پرستاری باشیم گفت: منابع کلانی در بیمارستانها رد و بدل می شود که باید پرستاران را در آن شریک کنیم.

رحیمی به هزینه های سرسام آور ناشی از جراحی هایی که در برخی بیمارستانها از بیماران دریافت می شود اشاره کرد و گفت: اخیرا شکایتی از یک عمل جراحی در یک بیمارستان خصوصی بدست ما رسید که 60 میلیون تومان برای جراحی گرفتگی عروق از یکی از سفرای کشورهای همسایه دریافت شده بود که بعد از این شکایت 15 میلیون تومان آن را بازگرداندند ولی آیا این رقمی که برای این جراحی گرفته می شود درست است؟

وی خطاب به پزشکان گفت: از این سفره ای که (هزینه های جراحی) گشوده شده است و به نظر من ظالمانه است یک بخش به پرستاران بدهید که بیشتر از شما زحمت می کشند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: این موضوع که من می دانم گفتن چنین حرفهایی گله مندی پزشکانی که چند عمل جراحی در روز انجام می دهند از من بدنبال خواهد داشت ولی اصلا مهم نیست و مهم خشنودی خداست.

رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه موضوع که وضعیت پرستاران را یک بار برای همیشه باید اصلاح کنیم اظهار داشت: همه باید تلاش کنند در وزارت بهداشت، امور پرستاری را به جایی برسانند که پرستار با چهره خندان بیمارش را مورد ملاطفت قرار دهد.

وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان نظام پرستاری که گفته بود 28 دستور رئیس جمهور و 5 دستور معاون اول رئیس جمهور در موضوع پرستاری به سرانجام نرسیده است گفت: بنده از این موضوع اظهارتاسف کردم.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به سرپرست وزارت که در این مراسم حضور داشت ادامه داد: امیدوارم دکتر طریقت با رای خوب نمایندگان به عنوان وزیر بهداشت سر شوق بیاید و بتواند مسائل و مشکلات پرستاری را در مدت باقیمانده از عمر دولت دهم به سرانجام برساند.

رحیمی در ادامه به موضوع پزشکان پردرآمد اشاره کرد و گفت: پزشکان پردرآمد اگر 500 سال هم عمر کنند و تعداد عائله آنها 1000 نفر بشود این پول باز هم تمام نمی شود. بهتر است از سفره هایی که در بیمارستانها و مطلب ها و بسترهای بیماری گشوده شده پرستاران را به اندازه ای که عدالت اجرا شود شریک کنیم.

وی با عنوان این مطلب که برای تخصص پزشکان احترام قائل هستیم افزود: از همین جا دکتر طریقت و همکارانشان در وزارت بهداشت را دعوت به اجرای عدالت می کنم.

معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد تاسیس معاونت امور پرستاری در وزارت بهداشت را برای حل مشکلات جامعه پرستاری عنوان کرد و گفت: امیدواریم دکتر طریقت بعد از رای اعتمادی که از مجلس می گیرد این پیشنهاد را به هیات دولت بیاورد تا بتوانیم با تشکیل این معاونت در وزارت بهداشت حق و حقوق پرستاران را حس کنیم.

رحیمیبا تاکید بر اینکه حرف رئیس جمهور نباید هیچ جا زمین بیافتد اظهار داشت: رئیس جمهور یکی از دوستان پرستاران است و قول داده در روز اجرای برنامه پایش سلامت ایرانیان که اوایل سال آینده انجام می شود در کنار پرستاران باشد.

معاون اول رئیس جمهور در پایان خطاب به سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: دکتر طریقت با ما و همکاری مسئولین نظام پرستاری باید بنشینیم در ابتدای سال 92 همه مسائل و معضلاتی که در عرصه پرستاری وجود دارد یک جا حل و فصل کنیم.