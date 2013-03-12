جوسازی شیمون پرز علیه ایران و حزب الله در پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "فاکس نیوز"، "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی در اظهاراتی در پارلمان اروپایی ضمن تکرار ادعاهای نخ نما شده مقامات این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف فضاسازی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و در راستای پروژه ایران هراسی آمریکا و متحدانش در منطقه، مدعی شد جمهوری اسلامی ایران بزرگترین تهدید برای جهان است.

وی در تلاش برای مشروعیت بخشی به رژیم اشغالگر قدس گفت: جمهوری اسلامی ایران موجودیت اسرائیل را تهدید می کند و موضوع هولوکاست را منکر می شود.

شیمون پرز همچنین بدون اشاره به تهدیدهای مستمر مقامات این رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: هیچ کس ایران را تهدید نمی کند، اما ایران دیگران را تهدید می کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش، حزب الله لبنان را گروهی تروریستی از نظر اشغالگران قدس خواند و از پارلمان اروپا خواست تا حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد.

گفتنی است مقامات رژیم صهیونیستی بلافاصله بعد از انفجار اتوبوس حامل گردشگران این رژیم در بلغارستان در سال گذشته بدون ارائه سندی و مدرکی انگشت اتهام را به سوی حزب الله لبنان نشانه رفتند.