3100 نفر از شهروندان اردبیل به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: این افراد از 29 اسفند تا 15 فرودین به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اختصاص 64 دستگاه اتوبوس برای اعزام داوطلبان یادآور شد: علاوه بر این هزار زائر دانشجویی راهیان نور نیز از دانشگاه های سراسر اردبیل به این سفر اعزام خواهند شد.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه اعزام کاروانهای راهیان نور دانشجویی از18 اسفندماه جاری آغاز شده است، تصریح کرد: اعزام این تعداد دانشجو با 15 دستگاه اتوبوس تا 28 اسفند ادامه خواهد داشت.

وی مهمترین اهداف این سفر را آشنایی افراد با مناطق عملیاتی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه عنوان کرد و افزود: جانفشانی و فداکاریهای رزمندگان در جنگ تحمیلی و شهادت و از خودگذشتگی آنان هویت ملی بوده، بنابراین حفظ این هویت ارزشمند و پاسداشت و آشنایی با آن وظیفه همه تک تک افراد جامعه است.

دبیر اعزام کاروان راهیان نور را یک حرکت شایسته فرهنگی ارزیابی کرد و بیان داشت: آشنایی با فداکاریهای رزمندگان، تضمین کننده انقلاب اسلامی در مواجهه با همه بحرانهای پیش روی ملت ایران در سایه اطاعت از فرامین مقام عظمای ولایت است.

به گفته وی انتقال مفاهیم جنگ با یادآوری ایثارگریهای آن دوران سخت و اطلاع رسانی در زمینه مظلومیت و اقتدار فرزندان ملت به عنوان یک سند تاریخی ماندگار و هویت افتخار آمیز ملی باید به مانند ارزش دینی و انقلابی، صادقانه و امانتدارانه به نسلهای آینده منتقل و تبین شود.