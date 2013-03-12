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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۴

کشکولی خبر داد:

بازیافت 10میلیون لیتر بخار بنزین با اجرای پروژه بازیافت بخارات بنزین به روش غشایی

بازیافت 10میلیون لیتر بخار بنزین با اجرای پروژه بازیافت بخارات بنزین به روش غشایی

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازیافت 10 میلیون لیتر بخار بنزین با اجرای پروژه بازیافت بخارات بنزین به روش غشایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشکولی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه بازیافت بخارات بنزین به روش غشایی که در انبار نفت استان برگزار شد، اظهار داشت: با افتتاح این طرح امیدواریم بتوانیم 10 میلیون لیتر بخارات بنزین را بازیافت کنیم.

وی ادامه داد: در حمایت از این طرح بیشتر به دنبال نفع آن هستیم و اگر این کار را انجام ندهیم از لحاظ اقتصادی و محیط زیست ضرر می کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: این طرح در 97 درصد نفت کش ها در حال اجرا است و به زودی با حمایت های مالی و معنوی شاهد اجرایی شدن آن در سطح کشور خواهیم بود.

کشکولی با اشاره به اینکه 250 میلیون لیتر فرآورده در سطح کشور در بخش های مختلف توزیع می شود، گفت: هم اکنون در کل کشور 700 مخزن و 12 هزار نفت کش و سه هزار جایگاه فرآورده های نفتی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه 90 میلیارد لیتر فرآورده در سال تهیه می کنیم، اضافه کرد: با افتتاح پروژه بازیافت بخار بنزین به روش غشایی قطعاً بدانید در کل کشور شاهد اثراث مثبت از جنبه اقتصادی و زیست محیطی خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: 12 هزار نفت کش و سه هزار جایگاه و 18 هزار فروشنده در سطح کشور کار توزیع را بر عهده دارند و 12 میلیون خودرو و 7 میلیون موتور سیلکت از آن بهره می برند.

کشکولی گفت: اگر به گونه ای عمل کنیم که در سیکل تهیه و عرضه بتوانیم از بخارات بنزین جلوگیری کنیم از لحاظ اقتصادی و محیطی زیست سود خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: اولویت اول ما تامین منابع مالی برای این قبیل پروژه ها است با توجه به اینکه از لحاظ مالی نیز مشکل داریم.

کد مطلب 2017517

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