تقدیم 5500 شهید کردستانی به انقلاب/چهار هزار مزار شهید ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان كردستان در سنندج اظهار داشت: مقام و جایگاه شهدا آنقدر والا و با ارزش است که بسیاری از اولیا و انبیای الهی آرزوی رسیدن به این مقام را داشته اند.

وی افزود: شهدا بدون هیچ چشم داشتی جان و مالشان را در راه خدا و برای رضای خالقشان فدا کردند و ما بايد همواره قدردان خانواده ها اين عزيزان باشيم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: معامله ایثار و از خود گذشتگی شهدا با مادیات دنیوی کار اشتباهی است چرا که مقام و جایگاه شهدا آنقدر والاست که تنها با تبعیت از آموزه ها و حرکت در مسیر اهداف آنان می توانیم آن را ارج نهیم.

سلیمانی یادآور شد: مزد مجاهدان فی سبیل الله شهادت در راه خداست و شهدای ما این مزد را به بهترین شکل ممکن از پروردگار و مبعودشان گرفتند.

وي گفت: خدمت به خانواده شهدا، پاسداشت ارزش ها وظیفه ای سنگین بر عهده آحاد جامعه و مسئولان نظام است.

سلیمانی اظهار داشت: خانواده شهدا به عنوان وارثان انقلاب در راستای دفاع از ارزش های انقلاب بهترین چیز زندگی خود را فدا کردند و رفع مشکلات و موانع آنها توفیق الهی برای مسئولین و خادمان نظام است.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را به‌ عنوان یکی از مهمترین خواسته های مسئولان نظام نام برد و افزود: این مهم عامل اساسی معرفی ایران اسلامی به‌عنوان منادی دفاع از مظلومین در جهان است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: برگزاری اردوهای زیارتی برای بیش از دو هزار نفر از جامعه ایثارگران، برگزاری مسابقات قرآنی در رشته های حفظ، مفاهیم و ترتیل برای بیش از 700 نفر از جامعه هدف، اعزام 700 نفر به حج عمره و 136 نفر به حج تمتع در سال جاری و حمایت مادی و معنوی از 66 نخبه شاهد از جمله فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید است.

سلیمانی یادآور شد: برگزاری 500 یادواره شهدا در سال جاری، چاپ هزار و 500 جلد کتاب به مناسبت شهدای بانه، چاپ دو هزار جلد کتابچه شهدای کردستان د ر راستای معرفی شهدای استان، نام گذاری معابر و اماکن به نام شهدا، مستند سازی اسناد مربوط به شهدا و برگزاری مراسمات مذهبی و ملی از جمله فعالیت های حوزه پژوهش بنیاد شهید کردستان است.

وی ادامه داد: تشکیل دو هزار و 120 پرونده حمایتی از جامعه ایثارگر استان، معافیت 300 نفر از جامعه هدف، 35 هزار و 73 نفر مشول بیمه حواث و از کار افتادگی، 150 مورد صدور مجوز شغلی، اعطای تسهیلات اشتغال زایی به 389 نفر، ارائه خدمات مشاوره به 14 هزار و 700 نفر، حمایت مادی و معنوی از 230 زوج شاهد از جمله فعالیت های حوزه معاونت تعاون بنیاد شهید است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: بیمه همگانی 15 هزار و 124 نفر، بیمه ویژه شهدا پنج هزار و 832 نفر، بیمه تکمیلی جانبازان 14 هزار و 915 نفر، بیمه تکمیلی خانواده شهدا هفت هزار و 820 نفر، توزیع انواع اقلام دارویی، سمعک، عینک و کپسول به جانبازان به 24 هزار و 481 قلم و ارائه خدمات پایش سلامت والدین به دو هزار و 500 نفر از جمله اقدامات حوزه بهداشت و درمان بنیاد است.

سلیمانی اظهار داشت: در حال حاضر چهار هزار و 476 مزار شهدا در استان کردستان ساماندهی شده است و 900 مزار دیگر باقی مانده که باید در کمترین زمان ممکن ساماندهی شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: در راستای حمایت های مادی و معنوی از جامعه هدف به دو هزار و 200 جانباز بالای 25 درصد، آزادگان، والدین جامعه هدف و فرزندان آنها تسهیلات ارزان قیمت اعطا شده است.

