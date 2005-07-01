نوجوان 15 ساله بريتانيايي لباس جيمز باند به تن مي كند

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، تهيه كنندگان فيلم "توفان شكن" از برگزيده شدن نوجواني 15 ساله به نام الكس پتيفر به عنوان ستاره اين پروژه 25 ميليون پوندي خبر دادند. پتيفر پيش از اين تنها يك بار سابقه بازيگري داشته و آن هم حضور در فيلم تلويزيوني "بچه مدرسه اي ها" بر اساس رمان تام براون است.

اين ستاره كوچك براي رسيدن به نقش اصلي "توفان شكن" حدود 500 رقيب جدي را پشت سر گذاشت تا نخستين نوجواني باشد كه نقش دومين ابرقهرمان كوچك سينما را پس از هري پاتر ايفا مي كند. از ديگر ستارگاني كه در كتار پتيفر در "توفان شكن" ايفاي نقش خواهند كرد مي توان به ميكي رورك، يوان مك گرگور، بيل ناي، آليشيا سيلورستون، ديمين لوييس و سوفي اوكنودو اشاره كرد. مجموعه كتاب هاي هوروويتز تا به حال هشت ميليون نسخه در سراسر جهان فروش داشته و به 28 زبان زنده دنيا ترجمه شده اند.

قرار است وظيفه پخش "توفان شكن" را در ايالات متحده شركت متعلق به برادران هاروي و باب وينستين به عهده بگيرد و وينستين ها اميدوارند بتوانند شش فيلمي را كه بر اساس مجموعه داستان هاي الكس رايدر توليد مي شود، به موفقيتي همانند فيلم هاي جيمز باندي برسانند.

الكس رايدر پر جنب و جوشترين نقشي است كه يك ستاره نوجوان آن را بر پرده نقره اي سينما جان خواهد بخشيد. "توفان شكن" داستان نوجواني است كه پس از مرگ مرموز عمويش در يك حادثه رانندگي، تبديل به مآمور ويژه مدرسه مي شود. او به تدريج درمي يابد عمويش مخفيانه براي سرويس مخفي بريتانيا كار مي كرد و او هم ناگزير وارد دنياي سرويس مخفي مي شود. فيلمبرداري "توفان شكن" از هفته آينده در جزيره مان بريتانيا كليد مي خورد و كارگرداني آن را جفري ساكس بر عهده دارد.



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