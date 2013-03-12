هشت پروژه منابع طبیعی استان سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن بیان اینکه طی سالجاری در ارتباط با بیابان‌زدایی 721 هکتار نهال کاری داشته‌ایم اظهار داشت: در ارتباط با این امر 51 تن بذر در شهرستان های دامغان و سمنان جمع‌آوری شده است.

وی در ارتباط با بحث مرتعداری و فعالیت‌های انجام شده منابع طبیعی از سال 87 تاکنون شش هزار و 124 هکتار بوته‌کاری داشته‌ایم گفت: این میزان طی سال جاری با مشارکت همیاران طبیعت 31 هکتار بوته‌کاری انجام شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن بیان اینکه تاکنون در بحث حفاظت قرق 325 هزار هکتار عملیات مختلف انجام شده که امسال در این راستا سه هزار و 200 هکتار صورت گرفته است، اضافه کرد: در شهرستان مهدیشهرآبخیزداری حوزه شهری و احداث بند خاکی حوزه فولاد محله و در سمنان احداث بندسنگ و ملات عبدل آباد افتتاح شده است.

میرعماد، احداث بندهای خاکی در زیر حوزه صالح آبادوبرم در شهرستان شاهرود، آبخیزداری حوزه سنگاب در شهرستان گرمسار، احداث بند خاکی حوزه نصر آباد دیباج در شهرستان دامغان و در شهرستان میامی نیز آبخیزداری حوزه حسین آباد را از دیگر طرح های به بهره برداری رسیده با 26 میلیارد ریال اعتبار عنوان کرد.

وی در پایان از مردم خواست تا در روزهای پایانی سال در صورت مشاهده تخریب، تصرف و یا حریق در مراتع، جنگلها و اراضی ملی بصورت شبانه روز با شماره تلفن 1504 به ستاد خبری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تماس بگیرند و موارد را اطلاع دهند.