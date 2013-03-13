رشد علمی دانشجویان عرصه گیم با راه اندازی دانشگاه بازی سازی رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، متین ایزدی راه اندازی انستیتو ملی بازی سازی، مرکز رشد و دانشگاه گیم را در زمینه تربیت نیروی انسانی برای عرصه بازیهای رایانه ای در کشور مهم ارزیابی کرد و افزود: انستیتو ملی بازی سازی و مرکز رشد با توجه به مشکلاتی که داشتند راه را برای تربیت نیروهای انسانی درست انتخاب کرده اند؛ به نحوی که انستیتو ملی بازی سازی توانسته در زمینه ارائه آموزش مناسب به دانش آموخته ها در بخش تئوری موفق عمل کند و مرکز رشد نیز بخش عملی گیم را پوشش دهد.

وی با تاکید براینکه ظرفیت مناسب در جامعه برای تولید بازی رایانه ای فراهم نیست خاطرنشان کرد: نیروهای علاقه مند برای تولید بازی های کوچک (کژوال) می توانند به مرکز رشد مراجعه کرده تا در فضای آموزشی و عملی توان خود را برای تولید بازی رایانه ای ارزیابی کنند.

مدیر مرکز رشد بازی سازی به دانشگاه جامع علمی کاربردی بازی های رایانه ای اشاره کرد و گفت: در زمینه دانشگاه علمی کاربردی این نگرانی وجود دارد که مراجعه کننده به این مرکز یک دید دانشگاهی دارد و صرفا برای دریافت مدرک در دانشگاه علمی کاربردی حضور یابد.

وی ادامه داد: دانشگاه به اندازه یک مرکز کوچک آموزشی مانند انستیتو برای آموزش دانشجو تلاش نمی کند چون ظرفیت مناسبی ندارد.

به گفته مدیر بخش طراحی بازی رایانه ای انستیتوملی بازی سازی، استفاده از تجربیات اساتید انستیتو و مرکز رشد برای تهیه پیش نیاز درسی و نحوه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی می تواند در رشد علمی دانشجویان گیم مفید باشد.

ایزدی راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی گیم را برای بنیاد ملی بازی های رایانه ای قدمی حساس در شکوفایی استعدادهای پنهان این عرصه دانست و گفت: برای دستیابی به اهداف عالی در این زمینه تامین نیروهای انسانی متخصص نیازمند مدیریت صحیح در این حوزه است.