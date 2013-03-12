به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحیم قاسمیه بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه طرح دوست علمی اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور شناسایی افراد مستعد و نخبه در استان بوشهر صورت گرفته است و امیدواریم با شناسایی این افراد بتوانیم اقدامات مطلوبی در راستای بارورسازی این استعداد‌ها صورت دهیم.

وی به عمر یک‌ساله این بنیاد در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در این مدت گام‌های بلندی برای خدمت‌رسانی به فرهیختگان و سرآمدان علمی استان برداشته و سعی کرده‌ایم به عنوان خادم در کنار نخبگان حضور داشته باشیم.

سرپرست بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به اهمیت بالای اجرای طرح دوست علمی، بیان داشت: این طرح در راستای ایجاد شور و نشاط در جوانان و استعدادهای برتر استان برگزار شده است.

وی به برخی از محدودیت‌ها برای حضور افراد در این طرح اشاره کرد و ادامه داد: به علت محدودیت، تعدادی از استعدادهای برتر استان در این برنامه حضور دارند و سعی می‌شود در مراحل بعدی طرح، جمع بیشتری از دانش آموزان مستعد استان در دوره حضور یابند.

قاسمیه به جزئیات این طرح نیز اشاره کرد و افزود: 60 نفر از دانش آموزان پسر سال دوم توسط در رشته ریاضی و فیزیک در دو دوره سه روزه با حضور اساتید و نخبگان مطرح ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: پس از آن این افراد به مدت 9 ماه به صورت تلفنی، مکاتبه ای و اینترنتی با اساتید خود در ارتباط هستند و از آنها کتاب و جزوه آموزشی دریافت می‌کنند.

سرپرست بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به تلاش کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه بر اساس سند چشم‌انداز، اظهار داشت: اهداف بسیار بلندی با توجه به توانمندی های جوانان ایران اسلامی در نظر گرفته شده است.

وی رسیدن به اهداف چشم‌انداز را نیازمند حرکت جهشی در زمینه علمی دانست و گفت: جوانان با استعداد و پرتلاشی مانند شما با توکل به خدا از توانمندی های خود استفاده کنند و تحت فرامین مقام معظم رهبری کشور را به جایی که باید، برسانند.

قاسمیه در پایان از حمایت‌های نماینده شهرستان دشتستان در خدمتگذاری به جوانان و جامعه علمی شهرستان و استان تقدیر به عمل آورد.