ابراز امیدواری صالحی به تعمیق روابط تهران - کاراکاس

به گزارش خبرگزاری مهر، «آمنوتد زانبرانو» سفیر جدید ونزوئلا در جمهوری اسلامی ایران امروز (سه‌شنبه) ضمن دیدار با ‌علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.



صالحی در این دیدار با اظهار تأسف از درگذشت چاوز ابراز امیدواری کرد با میراثی که چاوز از خود بر جای گذاشته و انسان‌های شایسته‌ای را که در امر مدیریت کشور وارد کرد، دولت و مردم ونزوئلا بتوانند به خوبی از عهده اداره کشور برآیند و راه او را ادامه دهند و دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا شاهد تعمیق و گسترش هر چه بیشتر روابط باشند.



سفیر جدید ونزوئلا نیز در این دیدار ضمن تشکر گفت: وظیفه دارم مراتب ارادت ملت و دولت ونزوئلا را به ملت و دولت ایران ابراز کنم. روابط دو کشور نه تنها سیاسی بلکه برادرانه بوده است و وظیفه من گسترش و تعمیق این روابط می‌باشد و حداکثر سعی و تلاش خود را در این زمینه انجام خواهم داد.

