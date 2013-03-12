سند چشم انداز توسعه مینودشت تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب عنابستانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مینودشت افزود: در این راستا، برنامه راهبرادی نیز باید تدوین شود و برنامه های کوتاه مدت نیز در آن لحاظ شود.
وی با بیان اینکه، بخاطر حضور گسترده مردم در انتخابات و راهپیمایی ها باید این شهر را "دار الولایه" نامگذاری کنیم.
عنابستانی با اشاره دو انتخابات فرارو گفت: یکی از این انتخابات ها ملی و دیگری محلی منطقه ای است و شک نکنیم دشمن فتنه ای همانند فتنه 88 طراحی کرده است و وظیفه داریم جامعه را با آرامش به سمت انتخابات پیش ببریم.
وی تاکید کرد: هر انتخاب رفراندمی برای نظام جمهوری اسلامی است و باید برای حضور پررنگ مردم در این عرصه، برنامه ریزی کنیم.
عنابستانی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات سبب بروز مشکلاتی شده است، تصریح کرد: این امر نباید موجب شود تا مردم ناراضی از ادارات بیرون روند.
وی درباره مدیریت شهرستان گفت: فرمانداری به عنوان نهاد حاکمیتی باید قوی باشد و در چارت جدید، پنج حوزه در فرمانداری طراحی شده است.
تاکید بر حفظ وحدت کلمه
امام جمعه مینودشت نیز گفت: در شرایط تحریم ها باید وحدت کلمه داشته و همدل بوده و دنباله رو ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به ملت نرسد.
حجت الاسلام سید حسین حسینی افزود: همچنین اگر پایداری، استقامت و برادری را حفظ کنیم دشمن تسلیم می شود.
وی اظهار داشت: در بخش اداری باید امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود نماز حجاب و صداقت و معروفات رعایت شود.
سرهنگ محمد علیخانی فرمانده بسیج مینودشت نیز از اعزام اولین گروه از شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد و گفت: در این سفر پنج روزه گروهی از برادران به مناطق عملیاتی اعزام شدند.
وی اظهار داشت: فاز اول ستاد اسکان گلستان در مناطق عملیاتی افتتاح شد و زائران در این ستاد اسکان می یابند.
علیرضا مصطفی لو معاون فرماندار مینودشت نیز بر پاکسازی جاده ها و معابر در آستانه عید نوروز تاکید کرد.
وی گفت: برپایی کمپ رهنمایی مسافران، برپایی کمپ های امداد و نجات و ... نیز در دستور کار قرار گیرد.
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