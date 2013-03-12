سند چشم انداز توسعه مینودشت تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب عنابستانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مینودشت افزود: در این راستا، برنامه راهبرادی نیز باید تدوین شود و برنامه های کوتاه مدت نیز در آن لحاظ شود.

وی با بیان اینکه، بخاطر حضور گسترده مردم در انتخابات و راهپیمایی ها باید این شهر را "دار الولایه" نامگذاری کنیم.

عنابستانی با اشاره دو انتخابات فرارو گفت: یکی از این انتخابات ها ملی و دیگری محلی منطقه ای است و شک نکنیم دشمن فتنه ای همانند فتنه 88 طراحی کرده است و وظیفه داریم جامعه را با آرامش به سمت انتخابات پیش ببریم.

وی تاکید کرد: هر انتخاب رفراندمی برای نظام جمهوری اسلامی است و باید برای حضور پررنگ مردم در این عرصه، برنامه ریزی کنیم.

عنابستانی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات سبب بروز مشکلاتی شده است، تصریح کرد: این امر نباید موجب شود تا مردم ناراضی از ادارات بیرون روند.

وی درباره مدیریت شهرستان گفت: فرمانداری به عنوان نهاد حاکمیتی باید قوی باشد و در چارت جدید، پنج حوزه در فرمانداری طراحی شده است.

تاکید بر حفظ وحدت کلمه

امام جمعه مینودشت نیز گفت: در شرایط تحریم ها باید وحدت کلمه داشته و همدل بوده و دنباله رو ولایت فقیه باشیم تا آسیبی به ملت نرسد.