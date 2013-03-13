اظهارات رئیس دانشگاه پیام نور درباره تحصیل مشایی در این دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تحصیل و دانش آموختگی رحیم‌مشایی در دانشگاه پیام نور و پاسخگو نبودن مسئولان دانشگاه درباره این موضوع، گفت: افراد زیادی از فرزندان و خانواده های مسئولان هستند که در دانشگاه پیام نور تحصیل می کنند و قرار نیست من به عنوان رئیس این دانشگاه از مشخصات و اسامی این یک میلیون نفر دانشجو مطلع باشم.

وی تاکید کرد: هر فردی در هر سمتی که هست و هم اکنون به عنوان دانشجوی پیام نور مشغول به تحصیل است، از راه کنکور و سنجش وارد این دانشگاه شده و اگر شما مدرکی دارید که نشان می دهد فردی از مسئولان کشور اعم از وزیر یا مدیر بدون گذشتن از فیلتر سنجش وارد دانشگاه پیام نور شده است حتماً به من ارائه دهید تا پیگیری کنم.

رئیس دانشگاه پیام نور در ادامه تصریح کرد: ضمن اینکه قرار نیست ما درباره اشخاص به هر کسی جواب پس دهیم و اطلاعات در اختیارشان بگذاریم.