به گزارش خبرنگار مهر، علی پور نبوی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه استانی آرد و نان استان سمنان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در تعطیلات نوروز و ایام پایانی سال نباید در تامین نان مردم مشکلی به وجود آید و باید نان مطلوب در اختیار مردم و خصوصا زائران حضرت ثامن الحجج قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت نان باید مطلوب باشد اظهار داشت: در این ایام نان باید با کیفیت مناسب به دست مردم برسد و کیفیت نان نباید دچار خدشه و تزلزل شود.

پورنبوی افزود: در نانی که بدست مصرف کننده می رسد همه مسئول هستیم و باید از اتحادیه ها و کارخانجات استفاده کرد تا بصورت یک تیم واحد کار کنیم.

بیش از 24 هزار تن گندم در استان سمنان ذخیره سازی شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ذخیره سازی 24 هزار و 500 تن گندم در این استان خبر داد و گفت: مشکلی نیز در کیفیت گندم ذخیره شده وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه از خرید و ورود و توزیع گندم بر عهده شرکت غله است، گفت: نانی که پخت می شود و به دست مردم می رسد توسط خبازان انجام می شود و در نظارت از ابتدا تا انتها بر عهده این سازمان است.

پرداخت بیش از یک میلیارد ریال وام بهسازی به نانوائی های استان سمنان

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: در راستای ارتقاء کیفیت نان بیش از یک میلیارد ریال وام بهسازی به نانوائی های استان پرداخت شد و تعداد دو هزار و 400 نفر نیز مهارتهای لازم را جهت پخت نان با کیفیت فرا گرفتند.

محمد باقر منوچهری افزود: به منظور بازسازی و بهسازی واحد های نانوائی استان، کل تسهیلات اختصاص یافته جذب و مجموعاً 200 واحد نانوائی استان بازسازی شدند.

تداوم آموزش مهارت پخت نان ویژه نانوایان در استان سمنان

وی با اشاره به اینکه بهسازی و بازسازی واحدهای نانوائی یکی از عوامل اصلی و تاثیر گذار، جهت ارتقاء کیفیت نان است گفت: این امر ارتقاءسلامت جامعه، بهداشت نان، کاهش ضایعات نان و همچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی را نیز به دنبال داشته است که خوشبختانه دولت با اجرای هدفمندی یارانه ها و ایجاد رقابت سالم بین واحد های نانوائی نیز نسبت به تسریع در عملیاتی کردن عوامل فوق در راستای بهبود کیفیت نان اقدامات اساسی را به انجام رساند.

منوچهری با اعلام اینکه، نان به عنوان مهمترین کالای اساسی و ضروری دارای اهمیت ویژه ای در سبد مصرفی خانوارها است خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال خوبی که از طرف نانوایان جهت آموزش مهارت پخت نان شاهد بوده ایم، این آموزش ها همچنان ادامه خواهد داشت، تا شاهد نانوایانی ماهر و با دانش روز در سطح استان سمنان باشیم.

کشیک های نوروزی نانوایان باید مشخص شوند

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به نزدیکی ایام پایانی سال و ضرورت نظارت بر پخت و توزیع نان خواستار مشخص شدن کشیک های نوروزی شد و افزود: کانتینرهایی که در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند فقط برای مواقع ضروری و حوادث غیرمترقبه است که در مدت یک ماه عید در خروجی و ورودی شهر برای خدمت رسانی به مردم مشغول به کار هستند.

منوچهری گفت: کیفیت گندم در سه ماهه سوم با توجه به نمونه برداری و آزمایشات انجام شده بسیار خوب ارزیابی شده و آردهایی که در خبازی توزیع می شود بسیار مرغوب است.

بیش از پنج هزار مورد بازرسی از نانوایی ها انجام شده است

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از پنج هزار مورد بازرسی از نانوایی ها انجام شده و 570 مورد پرونده که بیشتر آنها کم فروشی و تقلب بوده، تشکیل شده است.

مهدی یحیایی افزود: در استان سمنان 629 واحد نانوایی فعال است و بیش از 90 درصد این واحدها بازرسی شده و قریب 760 میلیون ریال جریمه برای نانوایی ها متخلف در نظر گرفته شده و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی گفت: در کنار بازرسی های انجام شده از واحدهای نانوایی برتر نیز تقدیر شده است و در سمنان، گرمسار و دامغان با نصب بنر نانوایی های برتر تشویق شده اند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در خاتمه افزود: در سمنان دو اکیپ بازرسی مخصوص نانواییها و در شهرستانها یک اکیپ فعال است که در دو شیفت صبح و بعدازظهر نظارت دقیق و روزانه دارند.