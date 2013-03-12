ساختمان مدیریت شهرستان کمیته امداد کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه ساختمان مدیریت شهرستان کرج و سالن غذاخوری اردوگاه کشوری امام علی (ع) با حضور حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج و علی سالارکیا مدیرکل کمیته امداد استان البرز افتتاح و آغاز به کار کرد.

ساختمان مدیریت شهرستان کرج در پنج طبقه و در مساحت دو هزار و 400 متر مربع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین سالن غذا خوری اردوگاه امام علی استان البرز نیز در مساحتی به ابعاد 960 متر مربع در یک طبقه با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون تومان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سردرب ورودی اردوگاه امام علی نیز با هزینه ای بالغ بر 84 میلیون تومان احداث و افتتاح شد.

در این مراسم علی سالار کیا مدیر کل کمیته امداد البرز اظهار داشت: گازکشی مجتمع امام علی با هزینه ای بالغ بر 107 میلیون تومان از مردادماه سال گذشته آغاز و در 30 بهمن ماه امسال به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: اجرای محوطه سازی، فضای سبز، آبرسانی، جدول کشی و آسفالت مجتمع امام علی نیز با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون تومان از 15 آبان ماه سال گذشته دردستور کار مدیریت مسکن و ساختمان قرار گرفته و در 15 اسفندماه امسال به اتمام رسیده است.

سالارکیا در خصوص ساختمان مدیریت شهرستان کرج نیز گفت: زمین این ساختمان از طرف فرمانداری کرج واگذار شده و طی 15 ماه این ساختمان احداث و تجهیز شده است.