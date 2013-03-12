استاندار آذربایجان غربی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده همزمان با دومین روز برگزاری ششمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی به همراه هئیت همراه و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی استان در محل برپایی نمایشگاه حضور یافت.

در این بازدید مدیركل راه و شهرسازی، شهردار ارومیه، مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اساتید حوزه ارتباطات به همراه جمعی از دانشجویان رشته ارتباطات استان جلال زاده را همراهی می کنند.

حضور با وقفه در تک تک غرفه ها و بیان دیدگاه ها، نکته نظرات و مشکلات اهالی مطبوعات با استاندار آذربایجان غربی بعد از دو روز از کسالت این نمایشگاه کاسته و شور و نشاط دیگری به نمایشگاه بخشیده است.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های آذربایجان‌غربی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح دوشنبه آغاز به کار کرده است، این جشنواره و نمایشگاه تا 23 اسفند ماه امسال در سالن نمایشگاهی تازه تاسیس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار می شود.

مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی آثار و تولیدات خود را در 65 غرفه به نمایش گذاشته اند و بیش از 600 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که تعداد آثار ارسال شده در مقایسه با دوره پنجمین دوره 20 درصد افزایش یافته است.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها امسال در بخش های سرمقاله و یادداشت، مقاله، گزارش، مصاحبه، عکس خبری، طنز و خبر در بخش نشریات و خبر یا مصاحبه خبری، عکس خبری، گزارش و مقاله و یادداشت در بخش خبرگزاری ها است.

