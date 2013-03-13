علیرضا دائمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه سالیانه طبق محاسبات صورت گرفته و اتفاق افتادن بارندگی مناسب 40 میلیاردمترمکعب آب سطحی به دریا می ریزد گفت: اگر وضعیت بارندگی ها در یکسال مناسب باشد، به میزان 95 میلیاردمترمکعب آب سطحی به وجود خواهد آمد که البته بخشی از این میزان می تواند مربوط به پساب ها و فاضلاب ها باشد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: با توجه به خشکسالی ها، تغییرات اقلیمی و برداشت هایی که در یک دهه اخیر صورت گرفته میزان روان آب ها به 20 میلیاردمترمکعب در یکسال و در مواردی نیز کمتر از این میزان خواهد شد.

دائمی خاطر نشان کرد: البته جمع آوری بخشی از روان آب ها به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی قابل استحصال نیست. به عنوان نمونه در کارون بزرگ الزاما برای جلوگیری از ورود شوری به داخل کشور از طریق اروند رود و بهمنشیر مجبور هستیم که سالیانه حداقل 3 میلیاردمترمکعب آب به دریا بریزیم تا پس زدگی شوری اتفاق نیفتد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: این شرایط را در کرخه نیز داریم و برای اینکه ما بتوانیم آب زیست محیطی منطقه هورالعظیم را تامین کنیم که در حال انجام است حداقل باید 3 مترمکعب آب در هر ثانیه رهاسازی کنیم.

وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از این حتما باید اتفاق بیافتد ولی بخشی از منابع هنوز قابل استحصال نیست. ما بسیاری از رشته رودخانه هایی که در قسمت شمال کشور و جنوب کشور وجود دارد را هنوز مهار نکردیم و به دریا می روند.