40 درصد کاهش آمار فوتیهای سوانح رانندگی کشور مربوط به خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر عصر سه شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان، اظهار کرد: با توجه به وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در مشهد مقدس، سالیانه شاهد حضور و تردد تعداد قابل توجهی از زائران و مشتاقان اهل بیت(ع) در این شهر هستیم.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم آمادگی تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط به حوزه ایمنی و حمل و نقل در جهت کاهش سوانح رانندگی در ایام نوروز تاکید کرد.

فروزان مهر با اشاره به رشد گرایش مردم به سفرهای داخلی، افزود: انتظار می رود در ایام نوروز سال آینده، شاهد تقاضای سفر بیشتری به مشهد مقدس باشیم که این موضوع آمادگی بیشتر دستگاه های اجرایی در خصوص استقبال از زائران و مسافران را می طلبد.

وی گفت: از دبیرخانه کمیسیون انتظار می رود با تقسیم وظایف و تعیین ماموریت برای دستگاه ها در راستای خدمت رسانی هر چه مطلوب تر و کاهش سوانح رانندگی در سطح استان، برنامه ریزی کنند.

استاندار خراسان رضوی از پلیس راه استان خواست تا با حضور موثر در محورهای مواصلاتی و همچنین اداره کل راه و شهرسازی با نصب علایم راهنمایی و رانندگی در نقاط حادثه خیز و اصلاح هندسی جاده ها در راستای کاهش تصادفات و تلفات احتمالی اقدام کنند.

فروزان مهر خواستار استقرار پایگاه های امداد جاده ای، اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو و تجهیز مجتمع های خدماتی بین راهی در استان شد و بر استفاده از ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی در این راستا تاکید کرد.

وی کسب این موفقیت را حاصل تلاش تمامی دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون دانست و بر برنامه ریزی جهت تداوم حفظ این جایگاه تاکید کرد.

رئیس کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی خراسان رضوی با اشاره به بهره برداری از کنار گذر شمالی مشهد، افزود: به منظور کاهش تردد و جلوگیری از بروز تصادفات احتمالی، به جز موارد خاص، ورود خودروهای سنگین در ایام نوروز به داخل شهر مشهد ممنوع است.

فروزان مهر به اجرای طرح استقبال ایمن از نوروز که توسط مدیریت بحران با هدف آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث طبیعی و دستیابی به مدیریت یکپارچه اجرا می شود، اشاره کرد و گفت: از تمامی دستگاه های اجرایی انتظار می‌رود تا در ایام نوروز آمادگی کامل خود را جهت مقابله با حوادث و بحران های احتمالی حفظ کنند.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع نظارت، خواستار فعال شدن اکیپ های نظارتی به منظور ارزیابی فعالیت های دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون در ایام نوروز و ارسال مستمر گزارش نحوه عملکرد آنان به دبیرخانه شد.

استاندار خراسان رضوی نقش صدا و سیما را در فرهنگ سازی تعیین کننده دانست و از این رسانه خواست تا با اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف نسبت به آگاه سازی مردم از مباحث ترافیکی و محدودیت های اعمال شده در مسیرهای درون و برون شهری اقدام کنند.

در این جلسه، حمیدرضا شهرکی، دبیر کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان نیز با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته طی یک دهه اخیر از بروز تصادف منجر به فوت شش هزار و 142 نفر جلوگیری شده، به تشریح برنامه های این کمیسیون در نوروز پرداخت و گفت: در این ایام علاوه بر تعیین کشیک های ویژه برای حوزه های مختلف حمل و نقل، فعالیت مراکز معاینه فنی شهری 50 درصد افزایش یافته و سیستم های تردد و کنترل هوشمند در سطح جاده ها فعال شده است.

گفتنی ست فعال شدن بیش از 30 راهدارخانه و فعالیت 431 راهدار در ایام نوروز، فعالیت 22 پلیس راه و 22 کانکس پلیس در محورهای استان، نصب دوربین ثابت در 36 نقطه از محور مشهد – تهران و 130 دوربین دستی کنترل سرعت توسط ماموران پلیس راه، تجهیز پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس و فعالیت 165 پایگاه توسط دانشگاه علوم پزشکی از جمله اقداماتی است که از سوی دستگاه های اجرایی استان در استان در ایام نوروز عملیاتی شده و گزارش آن توسط مدیران مربوطه در این جلسه ارائه شد.