برگزاری طرح های مشاوره فعال در مدارس غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از طرح های آموزشی که در سطح مدارس شهریار برگزار شد، کارشناسان مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی غرب استان تهران به بیان” آسیب های ناشی از روابط غیرمتعارف دختر و پسر، استفاده ناصحیح از تلفن همراه، آسیب های استفاده از ماهواره، تماس های اینترنتی و نقش مثبت مشاوره با پدر و مادر و معلمان در زندگی” پرداختند.



طرحهای آموزشی از آغاز اسفند در ۲۰ مدرسه غرب استان تهران به مرحله اجرا گذاشته شد در این طرحها کارشناسان مشاوره ومددکاری معاونت اجتماعی در جمع دانش آموزان موضوعاتی از قبیل پیشگیری از مصرف موادمخدر، نقش پوشش اسلامی در مصونیت از آسیب های اخلاقی، مهارتهای زندگی، چهارشنبه آخر سال، آثار سوء استفاده ناصحیح از اینترنت و … را در بین دانش آموزان مطرح کرده و هشدارها وآموزش های لازم را ارائه کردند.



با حضور کارشناسان مشاوره و مددکاری”کارمند خرید خدمت اورعی ودرودی” در مدرسه حضرت معصومه (س) شهریار وهدف رزکان این طرح تداوم یافت.



استقبال خوب دانش آموزان از حضور مشاروان پلیس در مدارس از نکات مهم اجرای طرحهای مشاوره فعال بود و بروشورهای پیشگیری در بین دانش آموزان توزیع شد.

کشف بیش از ۲۹ کیلو گرم مواد مخدر در غرب استان تهران



ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران از یک دستگاه خودروی بلاصاحب در شهرک ویره شهریار ۲۹ کیلو و۳۴۰ گرم مواد تریاک کشف کردند.

سرهنگ مهدی فضل علی شاه رئیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: در پی اخبار رسیده از منابع و مخبرین مبنی بر وجود مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک در یک دستگاه خودروی بلاصاحب پارک شده در شهرک ویره شهریار، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.



وی افزود: پس از بررسی صحت موضوع، اکیپی از مأمورین مجرب پلیس با حضور در محل در بازرسی از صندوق خودرو ۲۹ کیلو و ۳۴۰ گرم مواد مخدر تریاک کشف کردند.



این مسئول با تشکر از تعامل مطلوب مردم با پلیس از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

آمادگی کامل پلیس غرب استان تهران در چهارشنبه آخرسال



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از آمادگی کامل پلیس در چهارشنبه آخرسال خبر داد و با بیان اینکه پلیس به مقوله چهارشنبه آخرسال به عنوان مقوله ای اجتماعی توجه می کند، گفت: رویکرد پلیس به چهارشنبه آخرسال رویکردی محله محور بوده و همه ساله وضعیت جامعه در این حوزه نسبت به سال قبل بهتر می شود واطلاع رسانی و آگاهسازی معاونت اجتماعی و کلانتریها در شش ماه گذشته می تواند نقش بسزائی در کاهش حوادث این روز داشته باشد.



سرهنگ ناصر اصلانی با اشاره به برگزاری جلسات تعاملی با شهرداریها، اورژانس، سپاه، بسیج، آتش نشانی و ادارات آب، برق و گاز افزود: اجازه نخواهیم داد افراد هنجارشکن به بهانه چهارشنبه آخرسال خیابانها را ببندند،میادین و خیابانهای اصلی شاهراه عبور و مرور هسند و پلیس، این عرصه ها را تحت کنترل شدید خود قرار خواهد داد.



وی در ادامه با اشاره به تدابیر پیشگیرانه و انتظامی پلیس درخصوص چهارشنبه آخر سال عنوان کرد: پلیس غرب استان تهران با مخلان نظم و امنیت عمومی، افراد سودجو و فرصت طلب که باعث اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان می شوند برخورد قاطع خواهد کرد.

کشف بیش از ۷۴ کیلوگرم تریاک در غرب استان تهران



رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران از کشف ۷۴ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک، دستگیری یک قاچاقچی و سوداگر مرگ و توقیف یک دستگاه خودرو خبر داد.



سرهنگ فضلعلیشاه افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق موادمخدر و مبارزه با سوداگران مرگ با انجام فعالیت شبانه روزی در یک روز گذشته با اشرافیت اطلاعاتی کامل بر استان، طی عملیاتی موفق به شناسائی یکی از قاچاقچیان موادمخدر شدند.



این گزارش حاکیست با بدست آمدن اخبار واطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی در اندیشه شهریار در امر توزیع موادمخدر در سطح گسترده فعالیت دارد ،ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



این مسئول ادامه داد: ماموران انتظامی پس از شناسائی محل فعالیت قاچاقچی در فاز ۵ اندیشه با مراقبت محل، متهم را در حین خارج شدن از منزل دستگیر می کنند در بازرسی از خودروی وی، ۷۴ کیلو و ۴۰۰گرم تریاک و یک دستگاه ترازوی توزین کشف شد.



سارقان نیمه شبهای قدس دستگیر شدند



با تلاش ماموران انتظامی شهرستان قدس غرب استان تهران شش عضو باند سارقان منازل که شبانه اقدام به سرقت می کردند شناسایی و پس از دستگیری به ۹ فقره سرقت اعتراف کردند.



سرهنگ کرم محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان قدس با اعلام این خبر بیان داشت: ماموارن کلانتری ۱۱ مرکزی این شهرستان در راستای کنترل و نظارت و جلو گیری از سرقت در حین گشت زنی به خودرویی که شامل مقادیر اثباب و لوازم منزل بود مشکوک و بلافاصله محموله را مورد بازرسی قرار دادند که در ابتداء راننده اعلام داشت این لوازم را خریداری کردیم، مامورین جهت بررسی بیشتر راننده و خودرو را به کلانتری هدایت کردند.



تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه داشت تا اینکه شهروندی با مرکز ۱۱۰ از سرقت منزلش در آن موقعیت خبر داد که بلافاصله با تشکیل پرونده متهمین جهت تحقیقات فنی تر به اداره آگاهی منتقل شدند.



سرهنگ محمدی، با بیان اینکه متهمین در تحقیقات بیشتر به ۹ فقره سرقت منازل در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کرده و چهار نفر از همدستان خود را معرفی کردند.



وی عنوان داشت: در بازرسی از منزل این سارق تعداد زیادی اموال مسروقه کشف شده، با شناسایی تمامی مالباختگان، متهم همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل که با صدور قرار روانه زندان شد.

كشف 14 هزار مواد محترقه در رباط کريم

14 هزار انواع مواد محترقه غير استاندارد و آتش زا در رباط کريم توسط پليس كشف شد.



سرهنگ ابراهيم حسن آبادي، فرمانده انتظامي شهرستان رباط کريم با اعلام اين خبر گفت: با توجه به نزديك شدن به چهارشنبه آخر سال و احتمال سودجويي برخي صنوف از اين موضوع، از هفت روز گذشته طرح مبارزه با توزيع كنندگان مواد محترقه و منفجره در رباط کريم به مرحله اجرا گذاشته شد.



وی افزود: ماموران پليس امنيت عمومي و کلانتريها در بازديد از واحدهاي صنفي، با کشف 14 هزار عدد انواع مواد محترقه، دو نفر را به اتهام خريد و فروش مواد محترقه و ممنوعه دستگير کردند.



این مسئول با بيان اينكه بيشترين قربانيان چهارشنبـه آخر سال كودكان و نوجوانان هستند، به خانوده ها توصيه کرد: فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره آتش زا آگاه کرده و آنان را از بازي با چنين موادي بر حذر داريد در صورت مشاهده هر گونه مـزاحمت و موارد مشكوك در زمينه تهيه و توزيع مواد محترقه، مراتب را با تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.