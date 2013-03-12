خبرگزاری مهر فعال و فهیم ترین رسانه آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شامگاه سه شنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر نمایندگی آذربایجان غربی، ضمن تقدیر ویژه از فعالیت این خبرگزاری در استان و ارائه نقدهای سازنده و تیزبینانه مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، افزود: این رسانه تاثیر گذارترین بخش اطلاع رسانی در استان است.

وی حضور فعال خبرگزاری مهر در رویدادها مهم خبری آذربایجان غربی را قابل تقدیر دانست و اظهار داشت: این ویژگیهای بارز خبرگزاری مهر در حالی است که این رسانه نقدهای سازنده منتشر و مشکلات را با دید فهیمانه به مردم و مسئولان منتقل می کنند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در جمع تعدادی از مسئولان و خبرنگاران که در غرفه مهر حضور داشتند از سکینه اسمی سرپرست خبرگزاری مهر در استان و خبرنگار این رسانه نیز به عنوان خبرنگاران تاثیر گذار و فعال استان نام برد.

وحید جلال زاده طی شامگاه سه شنبه همزمان با دومین روز برگزاری از ششمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای آذربایجان غربی بازدید کرد.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های آذربایجان‌غربی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح دوشنبه آغاز به کار کرده است، این جشنواره و نمایشگاه تا 23 اسفند ماه امسال در سالن نمایشگاهی تازه تاسیس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار می شود.

مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی آثار و تولیدات خود را در 65 غرفه به نمایش گذاشته اند و بیش از 600 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که تعداد آثار ارسال شده در مقایسه با دوره پنجمین دوره 20 درصد افزایش یافته است.

ششمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها امسال در بخش های سرمقاله و یادداشت، مقاله، گزارش، مصاحبه، عکس خبری، طنز و خبر در بخش نشریات و خبر یا مصاحبه خبری، عکس خبری، گزارش و مقاله و یادداشت در بخش خبرگزاری ها است.