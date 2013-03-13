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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

یوسف زاده خبر داد:

اجرای طرح دانشکار در مراکز بهزیستی شهریار

اجرای طرح دانشکار در مراکز بهزیستی شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس بهزیستی شهـریار از اجرای طرح دانشکار به منظور اشتغال جامعه هدف در بهزیستی این شهرستان خبر داد.

علی اصغر یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح دانشکار در موسسه خیریه اقامتی میان مـدت همـای رحمت و ایرانیان، به ترتیب در هر مرکـز به تعداد 25 تا 40 نفر آقـا  آمـوزش داده و در همـان مرکز اشتغـال یافته و بخشی از تولیدات و محصولاتشان به بازار کار عرضه می شود.

وی افزود: به همین منظور جلسـاتی در خصوص شناسایی محل و عرضه تولیدات مرکز خیریه همای رحمت به جهت استمرار در اشتغال جامعه هدف بهبود یافته تشکیل شد.

یوسف زاده ادامه داد: در راستای این جلسات راهکارهایی از جمله مساعدت در اختصاص اعتبار مربوطـه و طـرح موضوع در نشستی با فرماندار شهرستان در حال پیگیری است.

این مسئول عنوان کرد: تلاش حوزه های مختلف شهرستان به منظور گسترش اشتغال پایدار در قالب طرح دانشکـار در مراکز دیگر نیز در حال پیگیری است.

کد مطلب 2017589

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