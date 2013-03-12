تیم فوتسال کارکنان و اعضای هیئت علمی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی نائب قهرمان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محمدیاری افزود: تیم فوتسال کارکنان و استادان منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور که از پانزدهم اسفند ماه سال جاری به میزبانی واحد قائمشهر برگزار شد به کسب مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات نائل شد.

وی اظهارداشت: در این دوره از مسابقات 19 تیم از 18 منطقه دانشگاهی و یک تیم از سازمان مرکزی دانشگاه حضور داشته که دراین مسابقات، تیم منتخب منطقه 17 توانست با پیروزی در مقابل تیم های سازمان مرکزی، منطقه 8 و منطقه 14 به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا کرد.

مسئول تربیت بدنی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تیم مزبور در این مرحله با تیم های منتخب منطقه دو روبرو شد و توانست در یک بازی جذاب و حساب شده این تیم را با نتیجه 5 بر 3 برده و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کند.

وی افزود: در این مرحله با غلبه بر تیم منتخب منطقه 13 و با نتیجه صفر بر یک به فینال این دوره از مسابقات راه یافت.

محمدیاری اظهارداشت: در مرحله فینال با تیم منطقه ششم ( خوزستان ) به رقابت پرداختند که پس از یک بازی نفس گیر و برابر، در پایان وقت قانونی با نتیجه صفر بر صفر به تساوی رسیدند که در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 بازی را واگذار و به مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات دست پیدا کرد.

وی در ادامه اسامی بازیکنان را حسن علیخانی، محمد آقایی، غلامرضا صفری، مهدی محافظ، فرامرز یزدانی، احمد احمدی، آیت بلالی، مجتبی بصیر جعفری، علیرضا رنجبر، سجاد فلیحی، هادی سعادت نژاد و علی اصغر حسین زاده نام برد.

مسئول تربیت بدنی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی یادآورشد: مربی این تیم آرمین فرازمند و سرپرست محمدابراهیم لقمانی بود.