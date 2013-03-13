کاهش قدرت خرید مردم/ مدیریت اقتصادی کشور ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی بعد از ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت شهدا در مسجد عشقی قائم شهر با بیان اینکه شهدا در تاریخ ایران اسلامی پرونده مخصوصی برای خود گشودند افزود: هیچگاه مانند 30 سال گذشته شهادت به عنوان مهم ترین مقطع تاریخی ثبت نشده بود.



وی افزود: هیچ کوچه، قوم و قشری در ایران نیست که شهید نداده باشد و اقلیت های مذهبی از این امر مستثنی نیستند لذا شهید و شهادت جلوه دیگری به ایرانیان بخشیده است.



رضایی با انتقاد از کاهش قدرت خرید مردم به خصوص اقشار با حقوق ثابت تصریح کرد: افزایش تورم و کاهش قدرت خرید نوعی محاصره بوده که این فشارها مربوط به ضعف مدیریت کشور بوده، همچنان که دشمنان ما را تحریم و محاصره اقتصادی کردند اما همه این فشارهای اقتصادی مربوط به تحریم ها نیست و مردم کشور را تحت فشار قرار داده است.



وی راه نجات از این معضل را ادامه راه اخلاص شهدا عنوان کرد و افزود: در کشور اسلامی کار باید تنها برای خدا باشد در غیر اینصورت برکت کارها از بین می رود.



رضایی اعلام کرد: در خزانه فعلی کشور باید حداقل 700 تا 800 میلیارد ریال موجودی باشد، حداقل باید 300 میلیارد دلار را نگه می داشتیم.



وی عامل دیگر مشکلات کشور را کم شدن اخلاص اعلام کرد و افزود: اخلاص در کشور کمرنگ شده و مسئولان باید بدانند که این انقلاب بی هزینه به دست نیامد بلکه انسانهای شریفی، جان و خانواده خود را فدا کرده تا اسلام و انقلاب باقی بماند.



رضایی اذعان داشت: در عملیات جنگی، دوستان جان بر کف بودند ولی بدون مشاوره و برنامه، عملیاتی انجام نمی دادند اکنون باید هر چه در توان داریم برای حفظ آبروی اسلام و مملکت تلاش کنیم.

رضایی افزود: دستهای پنهانی در کشور می خواهد اقتصاد کشور را با سر به زمین بزند و بنده حس می کنم این دست می خواهد از جهل مدیران و تحریم های اقتصادی سوء استفاده کند.

وی بیان داشت: می توانیم با وحدت نظر، اخلاص و همکاری، بیکاری و گرانی را از سر ملت برداریم.